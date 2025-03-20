توبيخ علني نادر من رئيس المحكمة العليا لترامب

تحول نزاع دونالد ترامب مع القضاء إلى مواجهة مفتوحة، مع صدور توبيخ علني عن رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، للرئيس الأمريكي على خلفية دعوته إلى عزل قاض فدرالي.

وقال روبرتس في بيان: «على مدى أكثر من قرنين، ثبت أن العزل ليس رداً مناسباً على الخلاف المتعلق بقرار قضائي، عملية المراجعة في الاستئناف موجودة لهذا الغرض».

وجاء توبيخ روبرتس النادر من نوعه بحق أي رئيس أمريكي، بعدما دعا ترامب إلى عزل قاضي محكمة مقاطعة يدعى جيمس بوزبرغ الذي أمر بتعليق رحلات لترحيل مهاجرين يشتبه بأنهم غير نظاميين نهاية الأسبوع.

وانتقد البيت الأبيض بشدة محاكم المقاطعات التي وقفت في طريق تمرير بعض قرارات الرئيس التنفيذية. لكن كانت هذه المرة الأولى التي يدعو ترامب شخصياً إلى عزل قاض منذ تولى منصبه في يناير، واصفاً بوزبرغ بأنه «قاض يساري راديكالي مجنون ومفتعل للمشاكل ومثير للفتن عينه للأسف باراك أوباما».

وأفاد في منشور على منصته «تروث سوشال» بأن «هذا القاضي، على غرار العديد من القضاة الفاسدين الذين اضطر للمثول أمامهم، ينبغي عزله!!!».

وبعد ساعات، أعلن النائب الجمهوري عن تكساس براندون غيل عبر منصة «إكس»، أنه عرض على مجلس النواب بنود العزل بحق بوزبرغ الذي وصفه بأنه ناشط راديكالي يشغل منصب قاض.

وبعد بيان روبرتس، قال ترامب في منشور آخر: «إذا لم يكن للرئيس حق طرد القتلة وغيرهم من المجرمين لأن قاضياً مجنوناً من اليسار الراديكالي يرغب بتولي دور الرئيس، فإن بلدنا في مأزق كبير جداً ومصيره الفشل!».

ويعيّن الرؤساء القضاء الفدراليين مدى الحياة ولا يمكن إقالتهم إلا إذا عزلهم مجلس النواب بسبب جرائم كبرى وجنح وأُدينوا في مجلس الشيوخ.

ويعد عزل القضاة الفدراليين أمراً نادراً جداً، علماً أن آخر مرة قام فيها الكونغرس بعزل قاض فدرالي كانت في 2010. ولطالما هاجم ترامب، أول مدان يتولى الرئاسة، القضاة الذين ترأسوا جلسات المحاكمات في قضاياه المدنية والجنائية.

إلى ذلك، أقال ترامب الديمقراطيين الوحيدين في لجنة التجارة الفدرالية الأمريكية، بحسب ما أعلن البيت الأبيض، ما يفسح المجال للرئيس الجمهوري لتعيين موالين له في الهيئة الناظمة المستقلة. وتتمثل المهمة الرئيسية للجنة التجارة الفدرالية بحماية الأمريكيين من الممارسات التجارية الخادعة وغير المنصفة.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض، طلب عدم الكشف عن هويته، أن مفوضي لجنة التجارة الفدرالية، ألفارو بيدويا، وريبيكا كيلي سلوتر، أُقيلا. وتضم اللجنة خمسة مفوضين يمثّلون عادة الحزبين السياسيين الرئيسيين.

وكتب بيدويا في منشور على منصة «إكس»: «الرئيس أقالني للتو بشكل غير قانوني.. هذا فساد بكل بساطة ووضوح»، متعهداً مقاضاة ترامب على خلفية الخطوة. وأفاد بيدويا بأن لجنة التجارة الفدرالية وكالة مستقلة تأسست قبل 111 عاماً لمكافحة المحتالين وممارسي الاحتكار، وأن الرئيس يسعى اليوم لتحويل لجنة التجارة الفدرالية إلى أداة طيعة في أيدي رفاقه في مزاولة رياضة الغولف.