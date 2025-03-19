ترامب والقضاء الأمريكي.. من يحسم الصراع

اتهم البيت الأبيض "الأربعاء" القضاة الذين أصدروا قرارات بتعليق أو إلغاء بعض إجراءات الإدارة الحالية بـ "تقويض" السلطة الرئاسية لدونالد ترامب.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في مؤتمر صحافي غداة دعوة ترامب إلى إقالة القاضي الذي علق عملية ترحيل المهاجرين "إنهم لا يقوضون إرادة الرئيس والرئيس التنفيذي لبلدنا فحسب، بل يقوضون أيضا إرادة الشعب الأمريكي".

وأضافت "من الواضح للغاية أن هذا قاض يحاول تقويض سلطة الرئيس".

وفاقمت محاولة ترامب جمع السلطات في السلطة التنفيذية المخاوف من إمكان تحديه القضاء علنا، ومن شأن ذلك أن يفضي إلى أزمة دستورية.

ودعا ترامب الثلاثاء إلى عزل قاض فدرالي، معتبرا أنه "قاض يساري راديكالي مجنون ومفتعل للمشاكل ومثير للفتن عيّنه للأسف باراك حسين أوباما".

وصدر تأنيب علني من رئيس المحكمة العليا جون روبرتس للرئيس الأمريكي على خلفية دعوته إلى عزل القاضي المذكور.

وقال روبرتس في بيان "على مدى أكثر من قرنين، ثبت أن العزل ليس ردا مناسبا على الخلاف المتعلق بقرار قضائي" مضيفا أن "عملية المراجعة في الاستئناف موجودة لهذا الغرض".

وجاء تأنيب روبرتس النادر بحق أي رئيس أميركي بعدما دعا ترامب إلى عزل قاضي محكمة مقاطعة يدعى جيمس بوزبرغ أمر بتعليق رحلات لترحيل مهاجرين يشتبه بأنهم غير نظاميين نهاية الأسبوع.

وانتقد البيت الأبيض بشدة محاكم المقاطعات التي وقفت في طريق تمرير بعض قرارات الرئيس التنفيذية.

ويعيّن الرؤساء القضاء الفدراليين مدى الحياة ولا يمكن إقالتهم إلا إذا عزلهم مجلس النواب بسبب "جرائم كبرى وجنح" ودينوا في مجلس الشيوخ.

ويعد عزل القضاة الفدراليين أمرا نادرا جدا علما أن آخر مرة قام فيها الكونغرس بعزل قاض فدرالي كانت في 2010.

ولطالما هاجم ترامب، أول مدان يتولى الرئاسة، القضاة الذين ترأسوا جلسات المحاكمات في قضاياه المدنية والجنائية.