ترامب: نسبة الجرائم في واشنطن أكثر من كولومبيا والمكسيك

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين، إنّ معدلات الجريمة في العاصمة واشنطن تجاوزت تلك المسجلة في كولومبيا والمكسيك، مؤكداً أن العاصمة أصبحت "رهينة اللصوص والمشردين".

وأعلن الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، وضع شرطة واشنطن تحت السيطرة الفيدرالية، وأمر بنشر قوات الحرس الوطني في شوارع المدينة لمكافحة تفاقم الجريمة.

وأضاف ترامب: "اليوم أُفعّل رسمياً المادة 740 من قانون الحكم المحلي لمقاطعة كولومبيا، أنتم تعرفون ما يعنيه ذلك، وأضع إدارة شرطة العاصمة واشنطن تحت السيطرة الفيدرالية المباشرة".

وأفاد الرئيس الأمريكي بأن إجراءاته تأتي "بسبب خروج الأمور عن السيطرة، لكننا سنعيدها إلى السيطرة بسرعة كبيرة، كما فعلنا على الحدود الجنوبية".

وأوضح: "نشرت الحرس الوطني للمساعدة في إعادة ترسيخ القانون والنظام والسلامة العامة في العاصمة واشنطن، وسيتاح لهم القيام بعملهم على الشكل الصحيح".