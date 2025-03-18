ترامب يحاور بوتين هاتفياً اليوم ويروج لتقاسم «أصول» بين روسيا وأوكرانيا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتزم التحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، لبحث إنهاء الحرب في أوكرانيا، مشيراً إلى ما أسماه تقاسم الأصول بين موسكو وكييف.

وقال لصحافيين في الطائرة الرئاسية إن «الكثير من العمل أُنجز، نوقشت مسائل كثيرة مع الجانبين».

وعندما سئل عن التنازلات، قال ترامب: «أعتقد أنه تم بالفعل مناقشة الكثير من هذه الأمور باستفاضة بين الجانبين. نحن نتحدث بالفعل عن تقسيم بعض الأصول» مثل الأراضي ومحطات إنتاج الطاقة.

وأضاف: «نريد أن نرى إن كان بإمكاننا إنهاء هذه الحرب، ربما نستطيع، وربما لا، لكنني أعتقد أن لدينا فرصة جيدة جداً».

ويحاول ترامب كسب دعم بوتين لمقترح وقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً، الذي قبلته أوكرانيا الأسبوع الماضي، في حين واصل الجانبان التصعيد العسكري قبل الهدنة، وأنهت روسيا طرد القوات الأوكرانية من منطقة كورسك الروسية، وهي تحاول الآن التوغل إلى مقاطعة سومي الأوكرانية.

وفي موسكو أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أنه يجرى الإعداد والتحضير للاتصال الهاتفي، لكنه امتنع عن كشف أي تفاصيل.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن خطة الإدارة الأمريكية للتسوية السلمية في أوكرانيا تشمل مرحلتين، معرباً عن أمله بوضع مسار طويل الأمد لإنهاء الصراع يراعي مصالح جميع الأطراف.

وقال: «تتضمن المرحلة الأولى وقف إطلاق النار حتى نتمكن من الانتقال للمرحلة الثانية، التي تتمثل بالمفاوضات».

