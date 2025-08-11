ترامب يستعين بـــ450 ضابطاً فيدرالياً في شوارع واشنطن

تستعين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمئات ضباط الشرطة الفيدرالية لمكافحة الجريمة في العاصمة واشنطن، في إطار جهود الرئيس لتعزيز السلامة العامة في العاصمة.

وأعلن البيت الأبيض عن نشر 450 ضابطاً من وكالات فيدرالية متعددة في مناطق العاصمة المزدحمة وغيرها من المناطق الساخنة يومي 9 و10 أغسطس .

وينتمي هؤلاء الضباط إلى 18 وكالة، بما في ذلك «مكتب التحقيقات الفيدرالي»، وإدارة مكافحة المخدرات، وجهاز الخدمة السرية.

وأمر ترمب بتعزيز وجود قوات إنفاذ القانون في العاصمة في 8 أغسطس بعد شكواه من ارتفاع معدلات الجريمة في المدينة، حتى مع انخفاض معدلات جرائم العنف.

انخفضت معدلات جرائم العنف بنسبة 35 في المائة في العاصمة عام 2024، وفقاً للبيانات التي جمعتها شرطة العاصمة.

وأفاد مكتب المدعي العام الأميركي لمقاطعة كولومبيا في بيان صحافي أن أرقام عام 2024 تُمثل أدنى مستوى لجرائم العنف منذ «أكثر من 30 عاماً».

أفادت صحيفتا «واشنطن بوست» و«نيويورك تايمز» أن إدارة ترمب تُعيد توزيع 120 عميلاً من «مكتب التحقيقات الفيدرالي» مؤقتاً للقيام بدوريات ليلية في شوارع العاصمة.

ورداً على سؤال حول هذه التقارير، صرّحت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيغيل جاكسون لصحيفة «يو إس إيه توداي» بأن هناك «زيادة في أعداد ضباط إنفاذ القانون الفيدراليين في العاصمة استجابةً لجرائم العنف، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي».