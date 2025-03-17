33 قتيلاً في عواصف وأعاصير وسط أمريكا

لقي ما لا يقل عن 33 شخصاً حتفهم وأصيب العشرات، بعد أن اجتاحت أعاصير وعواصف مناطق شاسعة في وسط الولايات المتحدة، بينما حذرت أرصاد جوية من طقس أشد. وعرضت وسائل إعلام محلية، لقطات أظهرت انهيار أسقف منازل وانقلاب شاحنات.

وقضى ثمانية أشخاص في كانساس في حادث سير شمل أكثر من 50 سيارة مرده سوء الرؤية خلال عاصفة ترابية شديدة، وفق الشرطة المحلية. وأكدت دوريات الطرق السريعة في ولاية ميزوري، مصرع 12 شخصاً من جراء العواصف، ونشرت لقطات لقوارب تكدست فوق بعضها البعض في ميناء دمرته الأحوال الجوية.

وأبلغت شرطة الولاية بسقوط أشجار وانقطاع خطوط كهرباء، إضافة إلى أضرار لحقت بمبان مع تأثر بعض المناطق بشدة من جراء الأعاصير والعواصف الرعدية وحبات البرد الكبيرة.

وقالت أليشا ويلسون التي تم إجلاؤها من منزلها في ميزوري في تصريح لمحطة كيه إس دي كيه التلفزيونية: «كان أكثر شيء مرعب مررت به على الإطلاق، كان سريعاً جداً، وكانت آذاننا على وشك الانفجار». وإلى الجنوب في ولاية ميسيسيبي، قال حاكم الولاية، إنه تم الإبلاغ عن ست وفيات، وإن ثلاثة أشخاص في عداد المفقودين.

في الأثناء، قالت السلطات المحلية في تكساس، إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم في حوادث سير مرتبطة بالعواصف الترابية والحرائق التي حدّت الرؤية على الطرق. وفي ولاية أركنسو المجاورة قال مسؤولون، إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 29 آخرون في العاصفة.

وأعلنت الحاكمة سارة هاكابي ساندرز، حالة الطوارئ، وقالت إنها تحدثت إلى الرئيس دونالد ترامب. وجاء في منشور لساندرز على منصة «إكس»: «طلب إبلاغ سكان أركنسو بأنه يحبهم وبأنه جاهز وإدارته للمساعدة في كل ما نحتاجه بعد الأعاصير».

وحذّرت الأرصاد الجوية الوطنية، من عواصف رعدية شديدة من جنوب البحيرات العظمى إلى الجنوب الشرقي. وقالت في أحدث نشراتها، إن المخاطر المرتبطة بهذه العواصف الرعدية هي البرق المتكرر وهبوب رياح العواصف الرعدية الشديدة والبرد وبعض الأعاصير. ووفق موقع باور أوتدج الأمريكي المتخصص في تتبع انقطاعات التيار، فإنه وحتى صباح أمس كان ما لا يقل عن 250 ألف منزل وشركة في وسط الولايات المتحدة بدون كهرباء.

ويُتوقّع هبوب مزيد من الأعاصير في ولايات ساحل الخليج الوسطى بما في ذلك ميسيسيبي وتينيسي.

وتوقعت الأرصاد الجوية الوطنية، أول من أمس، استمرار العديد من الأعاصير الكبيرة التي قد يكون مسار بعضها طويلاً وربما عنيفاً. وتشهد الولايات الوسطى والجنوبية خصوصاً تكساس وأوكلاهوما وكانساس أعنف الأعاصير بسبب فرادة جغرافيتها وطقسها.