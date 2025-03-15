14 قتيلا بسبب عواصف عنيفة في الولايات المتحدة

قضى 14 شخصا على الاقل وأصيب عشرات آخرون بسبب عبور أعاصير وهبوب عواصف قوية في وسط الولايات المتحدة وجنوبها، بحسب ما أفادت السلطات المحلية السبت.

وأكدت السلطات في ولاية ميزوري في بيان على منصة اكس تسجيل "11 وفاة على صلة بالعواصف"، مؤكدة "العمل بلا كلل لمساعدة من هم في حاجة وتقييم الاضرار".

وقضى ستة اشخاص في مقاطعة وين وثلاثة في مقاطعة أوزارك، وشخص واحد في مقاطعة باتلر وآخر في مقاطعة جيفرسون، وفق المصدر نفسه الذي تحدث عن "أعاصير وعواصف رعدية وحبات كبيرة من البرد".

وقضى ثلاثة اشخاص آخرين وأصيب 29 في ولاية أركنسو المجاورة.

ويتوقع هبوب مزيد من العواصف السبت، وخصوصا في ولايات لويزيانا وميسيسيبي وتينيسي.