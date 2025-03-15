Al Bayan
مباشرepaper-downloadنسخة الـ PDF
today-time
prayer-time
العالم

14 قتيلا بسبب عواصف عنيفة في الولايات المتحدة

undefined's profile picture

وكالات

قضى 14 شخصا على الاقل وأصيب عشرات آخرون بسبب عبور أعاصير وهبوب عواصف قوية في وسط الولايات المتحدة وجنوبها، بحسب ما أفادت السلطات المحلية السبت.

وأكدت السلطات في ولاية ميزوري في بيان على منصة اكس تسجيل "11 وفاة على صلة بالعواصف"، مؤكدة "العمل بلا كلل لمساعدة من هم في حاجة وتقييم الاضرار".

وقضى ستة اشخاص في مقاطعة وين وثلاثة في مقاطعة أوزارك، وشخص واحد في مقاطعة باتلر وآخر في مقاطعة جيفرسون، وفق المصدر نفسه الذي تحدث عن "أعاصير وعواصف رعدية وحبات كبيرة من البرد".

وقضى ثلاثة اشخاص آخرين وأصيب 29 في ولاية أركنسو المجاورة.

ويتوقع هبوب مزيد من العواصف السبت، وخصوصا في ولايات لويزيانا وميسيسيبي وتينيسي.