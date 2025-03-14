بوتين يرد على ترامب بشأن الهدنة في أوكرانيا

أعلن الكرملين الجمعة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعث رسالة إلى نظيره الأميركي دونالد ترامب بشأن مقترح واشنطن لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، أعرب فيها عن "تفاؤل حذر" حياله.

وطالبت الولايات المتحدة بهدنة فورية ومارست ضغوطا كبيرة على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي وافق الثلاثاء أخيرا على وقف القتال لمدة 30 يوما شريطة التزام روسيا أيضا.

ويريد ترامب من موسكو وقف القتال في أسرع وقت ممكن، بعدما أثار استياء كييف وأوروبا جراء تقربه من موسكو.

لكن يبدو أن الرئيس الروسي يحاول كسب الوقت، بينما تتقدّم قواته ميدانيا، وقد استعادت في الأيام الأخيرة أراضي سيطرت عليها أوكرانيا منذ الصيف في منطقة كورسك الروسية.

وفي هذا السياق، استقبل بوتين مساء الخميس المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، وسلّمه رسالة لترامب.

وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف خلال إيجازه اليومي الجمعة أن الرئيس الروسي "نقل معلومات وإشارات إضافية إلى الرئيس ترامب من خلال ويتكوف"، معربا عن "تفاؤل حذر".

وقال بيسكوف "عندما ينقل ويتكوف كل المعلومات للرئيس ترامب، سنحدد توقيت إجراء مكالمة" بين الرئيسين الروسي والأميركي.

- مطالب قصوى -

حتى الآن، أعلنت روسيا عن مطالب قصوى لوقف الحرب وبينها استسلام أوكرانيا وتنازلها عن خمس مناطق ضمتها روسيا، وتخلي كييف عن طموحها بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وتفكيك السلطات الأوكرانية القائمة.

وأكدت السلطات الروسية برئاسة بوتين مرارا أن الهدنة المؤقتة لن تحل "الأسباب الجذرية" للصراع، وأن موسكو لن تؤيدها.

وأكد بوتين الخميس موافقة روسيا "على المقترحات الهادفة الى وضع حد للأعمال القتالية"، وقال "لكننا ننطلق من مبدأ أن هذه الهدنة يجب أن تؤدي الى سلام دائم ومعالجة جذور هذه الأزمة".

لكن مع حرصه على عدم رفض مبادرة ترامب بشكل كامل، أعرب الرئيس الروسي عن تحفظات مشيرا إلى أن لديه "أسئلة جدية" بشأن مقترح واشنطن لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما.

من جانبه، اتهم زيلينسكي الخميس بوتين "بالتلاعب" والتسويف. ورأى زيلينسكي أن عدم وجود رد رسمي من موسكو، يظهر أن "روسيا تسعى إلى إطالة أمد الحرب وتأجيل السلام لأطول فترة ممكنة".

كذلك اتهمت برلين الجمعة بوتين "بالمماطلة".

وقال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا للصحافيين الجمعة أثناء استقباله نظيرته النمسوية بياتي مينل ريزينغر في كييف "نرى أن روسيا تريد مواصلة عدوانها ومواصلة الحرب. أوكرانيا قالت نعم بوضوح لوقف إطلاق النار".

من جهته وصف ترامب تصريحات بوتين الأخيرة بأنها "واعدة جدا"، محذرا من أن رفض روسيا لمقترح الهدنة سيتسبّب "بخيبة أمل" كبيرة.