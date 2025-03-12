ترامب يوفد مفاوضين إلى روسيا لبحث وقف إطلاق النار في أوكرانيا





أعلن دونالد ترامب اليوم "الأربعاء" أن مفاوضين أمريكيين سيتوجهون "فورا" إلى روسيا في وقت تحض واشنطن موسكو على القبول باقتراح وقف لإطلاق النار في أوكرانيا يستمر ثلاثين يوما، بعد مفاوضات مع كييف في السعودية.

وصرح الرئيس الأمريكي للصحافيين في البيت الأبيض بأنه يأمل أن يوافق نظيره الروسي فلاديمير بوتين على اقتراح وقف النار.

وقال خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الآيرلندي مايكل مارتن "هناك أناس في طريقهم إلى روسيا الآن".

و"الثلاثاء"، أعلن ترامب انه سيتحدث مباشرة الى نظيره الروسي، الأرجح هذا الأسبوع.

وسئل عما يمكن أن يقوم به لدفع روسيا الى الموافقة، فأجاب "هناك أمور يمكن القيام بها لن تكون سارة على الصعيد المالي، يمكنني أن أقوم بأمور ستكون بالغة السوء بالنسبة الى روسيا. لا أريد القيام بذلك لأنني أريد السلام".

