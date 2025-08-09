"أولمبياد 2028": تسمية ترامب نفسه رئيساً لفريق العمل أمر فريد من نوعه

دافع كيسي واسرمان رئيس‭ ‬اللجنة المنظمة لأولمبياد لوس انجليس 2028 عن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المثير للجدل بتسمية نفسه رئيساً لفريق عمل البيت الأبيض للأولمبياد وقال إن ذلك يعكس التزام الحكومة الاتحادية تجاهها.

وقال واسرمان لرويترز أمس "إن تسمية الرئيس نفسه رئيساً لفريق العمل أمر فريد من نوعه، لكنني أعتقد أن ذلك يعكس أهمية هذا الحدث للرئيس والحكومة الاتحادية وهو ما يؤكد دعمهم والتزامهم بتقديم هذه الألعاب معنا".

وأشار واسرمان إلى أن نائب الرئيس آنذاك آل جور ترأس فريق عمل البيت الأبيض لدورة ألعاب أتلانتا 1996، وقال "هذا ليس أمرا جديدا... هذا هو العمل المعتاد".

وقال الرئيس الجمهوري ترامب الأسبوع الماضي إنه سيقود فريق العمل كي يقدم لأكبر مدينة بولاية كاليفورنيا، معقل الحزب الديمقراطي المعارض، دورة أولمبية "آمنة وسلسة وناجحة تاريخياً".

ودعت صحيفة لوس انجليس تايمز في افتتاحيتها يوم الخميس إلى انسحاب المدينة من الألعاب الأولمبية بسبب انخراط ترامب مشيرة إلى حملة الترحيل الخاطفة التي شنتها الإدارة الأمريكية في المنطقة.

كان واسرمان في واشنطن أثناء توقيع ترامب يوم الثلاثاء على الأمر التنفيذي بتشكيل فريق العمل الذي يهدف للمساعدة في التنسيق الأمني والنقل وتسهيل التأشيرات وغيرها من المسائل المتعلقة بألعاب 2028.