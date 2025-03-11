ترامب يعتزم رفع الرسوم على الصلب والألومنيوم الكنديين إلى 50%

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء أنه سيضاعف الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم الكندية من 25 الى 50 بالمئة، مشيرا الى أن ذلك سيدخل حيز التنفيذ "صباح الغد".

وكرر ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، تلويحه بأن يجعل من كندا "الولاية الأميركية الحادية والخمسين"، عقب قرار مقاطعة أونتاريو فرض رسوم إضافية على صادرات الكهرباء الى ثلاث ولايات أميركية.

وأفاد ترامب بأنه سيفرض اعتبارا من الثاني من أبريل رسوما على السيارات سوف "تؤدي الى إغلاق قطاع صناعة السيارات في كندا بشكل نهائي".

وكرر الرئيس الجمهوري القول إن "الأمر الوحيد المعقول" بالنسبة الى كندا هو أن تصبح "الولاية الأميركية الحادية والخمسين"، ما سيضع حدا للحرب التجارية بين الجارتين.

وكان رئيس الوزراء الكندي الجديد مارك كارني هاجم ترامب، مؤكدا في كلمة ألقاها بعد انتخابه نهاية الأسبوع المنصرم أن بلاده "ستنتصر" و"لن تكون أبدا جزءا من الولايات المتحدة، بأي شكل من الأشكال".

قال كارني مساء الأحد "الكنديون جاهزون دائما عندما يواجهون تحديا من أحد. ينبغي على الأميركيين ألا يخطئوا. ففي التجارة كما في الهوكي، كندا ستنتصر"، في إشارة إلى الرياضة التي يتنافس عليها البلدان.

وفي منشوره الذي يعدّ تصعيدا جديدا في التوتر بين البلدين الجارين والحليفين تقليديا، اعتبر ترامب أنه في حال أصبح الكنديون أميركيين "لن تعد ثمة رسوم جمركية ولا شي من هذا القبيل. سيدفع الكنديون ضرائب أقل بكثير، وسيكونون بأمان أكبر... من ذي قبل. لن تعود ثمة مشكلات عند الحدود الشمالية، وستكون أكبر أمة في العالم أقوى من أي وقت مضى".

واعتبر ترامب أن الحدود بين البلدين هي "خط مصطنع".