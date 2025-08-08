ترامب يأمر بزيادة قوات إنفاذ القانون الفيدرالية في واشنطن.. ماذا يعني ذلك؟





أعلن البيت الأبيض مساء أمس الخميس أنه سيتم زيادة تواجد قوات إنفاذ القانون الفيدرالية في العاصمة الأمريكية واشنطن لمكافحة الجريمة خلال الأسبوع المقبل على الأقل، في ظل اقتراحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إدارته قد تتولى إدارة المدينة بالكامل.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في بيان: إن "العاصمة واشنطن مدينة رائعة، لكنها تعاني من جرائم عنيفة منذ فترة طويلة جدا، وقد أصدر الرئيس ترامب أوامر بزيادة وجود قوات إنفاذ القانون الفيدرالية لحماية المواطنين الأبرياء".

وأضافت ليفيت أن زيادة الوجود الفيدرالي يعني أنه "لن يكون هناك ملاذ آمن للمجرمين العنيفين في العاصمة".

وقد أشار ترامب مرارا إلى إمكانية إعادة إدارة واشنطن إلى السلطات الفيدرالية.

ويتطلب ذلك إلغاء قانون الحكم الذاتي لعام 1973 في الكونجرس، وهي خطوة قال ترامب إن المحامين يدرسونها - لكنها قد تواجه معارضة شديدة.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض هذا الأسبوع: إن "عاصمتنا غير آمنة للغاية. علينا أن ندير العاصمة".

وقال البيت الأبيض إن زيادة قوات إنفاذ القانون "ستجعل العاصمة آمنة مجددا" وستكون القوات موجودة في الشوارع اعتبارا من منتصف الليل - بقيادة شرطة المتنزهات الأمريكية بعد نداء الأسماء في الساعة 11 مساء يوم الخميس في مركز قيادة محدد.