بسبب "باب مفتوح".. تحطم طائرة في بنسلفانيا

تحطمت طائرة صغيرة ذات محرك واحد كانت تقل خمسة أشخاص واشتعلت فيها النيران مساء يوم الأحد في موقف سيارات تابع لمجمع سكني لكبار السن بالقرب من مطار صغير في ولاية بنسلفانيا، لكن جميع من كانوا على متنها نجوا، وفقا لما أفاد به مسؤولون وشهود.

ووقع الحادث المروع حوالي الساعة 3 من مساء يوم الأحد(1900 بتوقيت جرينتش) جنوب مطار لانكستر في بلدة مانهايم.

وكشفت تسجيلات صوتية لبرج المراقبة الجوية أن الطيار أبلغ عن وجود باب مفتوح بالطائرة وطلب العودة للهبوط. وبعد أن سمح له المراقب الجوي بذلك، تم سماع أحدهم في التسجيل وهو يصرخ: "اسحب الطائرة للأعلى!"، قبل أن يضيف شخص آخر بعد لحظات: "الطائرة سقطت خلف مبنى المحطة، في منطقة موقف السيارات".

وأكد المسؤولون عدم وقوع إصابات على الأرض. وتم نقل جميع الركاب الخمسة إلى مستشفى لانكاستر العام، حيث كانت فرق الطوارئ والإصابات الجراحية جاهزة لتقديم الرعاية، وفقًا للمتحدث باسم المستشفى.

وقال المتحدث إن اثنين من المصابين تم نقلهما لاحقًا إلى مركز الحروق في شبكة لِهاي فالي الصحية بواسطة أطقم الطيران من PennSTAR، بينما تم نقل مريض آخر إلى هناك عبر سيارة إسعاف أرضية.

وأشاروا إلى أن مصابين لا يزالان يتلقيان العلاج في مستشفى لانكاستر العام حتى مساء الأحد.