ترامب يثير الجدل: أوكرانيا قد لا تنجو من الحرب مع روسيا

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلا واسعا بعد تصريحاته التي ألمح فيها إلى أن أوكرانيا قد لا تنجو من الحرب مع روسيا.

وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز بُثت اليوم الأحد، سُئل ترامب عما إذا كان مرتاحا لقراره بوقف المساعدات لأوكرانيا، وإمكانية أن يؤدي ذلك إلى عدم بقائها. فرد قائلا: "حسنا، قد لا تنجو على أي حال."

وفي حديثه عن الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات بين روسيا وأوكرانيا، أضاف ترامب: "يتطلب الأمر طرفين للدخول في صراع."

وتابع قائلا: "لذا، نحن الآن عالقون في هذه الفوضى."

يُذكر أن إدارة ترامب اتخذت تغييرا جذريا في سياستها تجاه أوكرانيا، حيث أوقفت مؤخرا دعمها لكييف بشكل كامل، على الأقل في الوقت الراهن.

وقال البيت الأبيض إن الأمر يتعلق بالضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للدخول في مفاوضات سلام.

وألقى ترامب باللوم سابقا على زيلينسكي في الحرب التي بدأت عندما هاجمت روسيا أوكرانيا، ويتهم الرئيس الأمريكي نظيره الأوكراني بعدم الرغبة في إنهاء الحرب.

كما وصف ترامب الرئيس الأوكراني بـ "الديكتاتور"، ووقعت مشادة كلامية بين الجانبين أمام وسائل الإعلام العالمية خلال اجتماع في البيت الأبيض.