ترامب يهدد روسيا بعقوبات جديدة.. ويحث موسكو وكييف على التفاوض

هدد الرئيس دونالد ترامب "الجمعة" بفرض عقوبات ورسوم جمركية جديدة على روسيا بسبب قصفها أوكرانيا، بعد أن علق المساعدات الأمريكية لكييف في محاولة لحثها على قبول مسار التفاوض.

وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال" إنه "بناء على أن روسيا تقصف أوكرانيا حاليا في ساحة المعركة، أفكر بقوة في فرض عقوبات مصرفية واسعة النطاق وعقوبات ورسوم جمركية على روسيا إلى أن يتم التوصل لوقف إطلاق النار ولاتفاق تسوية نهائي بشأن السلام".

أضاف متوجها إلى روسيا واوكرانيا معا "أحضروا إلى طاولة المفاوضات الآن، قبل أن يفوت الاوان".

ويأتي تهديد ترامب بعد أن شنت روسيا هجمات بأسراب من الطائرات المسيرة والصواريخ الجمعة مستهدفة بنى تحتية للطاقة في أوكرانيا.

وقبل أيام، علّقت إدارة ترامب تسليم مساعدات عسكرية أمريكية وأوقفت تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا بعد تلاسن بين ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأشار مدير المجلس الاقتصادي الوطني الأمريكي كيفن هاسيت إلى أن تهديد ترامب جزء من استراتيجية دبلوماسية.

وقال هاسيت للصحافيين "الرئيس ترامب مصمم على حاجتنا لإحضار الجميع إلى طاولة المفاوضات، ويمكننا أن نفعل ذلك باستخدام الجزرة، ويمكننا أيضا أن نفعل ذلك باستخدام العصا، وهو يتوجه بكلامه إلى الجميع".

وأنّب ترامب ونائبه جاء دي فانس زيلينسكي في 28 فبراير أمام عدسات الصحافيين في البيت الأبيض واتهماه بنكران الجميل حيال المساعدة التي قدمتها واشنطن لبلاده.

ومذاك، واجه ترامب انتقادات لاذعة من حلفاء ومعارضين محليين اتهموه بالانحياز إلى روسيا التي غزت أوكرانيا في عام 2022.

كما صوتت الولايات المتحدة مع روسيا وضد حلفائها الأوروبيين في مجلس الأمن الدولي على قرار يدعو إلى إنهاء الحرب ولا يتطرق إلى وحدة أراضي أوكرانيا.

أجرى ترامب محادثة هاتفية الشهر الماضي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطوة أولية نحو استئناف العلاقات الطبيعية وإلغاء العقوبات المشددة التي فرضت على موسكو في عهد الرئيس السابق جو بايدن.



