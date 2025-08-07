ترامب يرجّح ترشيح نائبه في انتخابات 2028

أشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى أن نائبه جاي دي فانس هو الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2028 الرئاسية. وتجنّب ترامب في السابق تسمية خليفة مفضل له، وقال في فبراير إنه ما زال من المبكر اتخاذ قرارات من هذا النوع رغم إمكانات فانس الكبيرة.

ولدى سؤاله عما إذا كان فانس المرشح الأوفر حظاً لوراثة حركته: أعيدوا لأمريكا عظمتها، قال ترامب للصحافيين:

أعتقد على الأرجح. وأضاف: بكل إنصاف، إنه نائب الرئيس.. ما زال من المبكر جداً، بكل وضوح، الحديث عن الأمر، لكنه يقوم بعمل رائع بكل تأكيد..

وسيكون هو الخيار المفضل على الأرجح. كما طرح ترامب إمكان تشكيل فانس فريقاً مع وزير الخارجية، ماركو روبيو، للترشح كرئيس ونائبه عن الحزب الجمهوري.

وقال: أعتقد أن ماركو شخص يمكن أن يشكل فريقاً من نوع ما مع فانس. ولمح ترامب عدة مرّات إلى إمكان الترشح لولاية جديدة رغم أن الدستور الأمريكي يحصر الولايات الرئاسية باثنتين فقط. وما زالت قمصان مكتوب عليها: ترامب 2028، و:

أعيدوا صوغ القوانين، تباع في متجر ترامب الرسمي على الإنترنت. لكن الرئيس الأمريكي قال لشبكة «سي إن بي سي»، إنه على الأرجح لن «يسعى لولاية ثالثة»، رغم أنه يرغب بذلك.

. لدي نسب تأييد هي الأفضل التي حصلت عليها على الإطلاق. وترامب هو الرئيس الأمريكي الوحيد الذي عزل مرتين، الأولى عام 2019 لاستغلاله السلطة وعرقلة الكونغرس والثانية في 2021 لتحريضه على التمرد، علماً بأن مجلس الشيوخ برأه في المرتين.

واضطلع فانس، المحامي وعنصر المارينز السابق، بدور بارز في الإدارة الأمريكية، إذ أدى دور كبير المدافعين عن السياسات الداخلية إلى جانب دوره كمبعوث دبلوماسي رفيع.

وأشار نائب الرئيس، إلى أنه قد يترشح للرئاسة في 2028، لكن ليس قبل التشاور مع ترامب.