ترامب مهاجماً زيلينسكي مجدداً: لن نتسامح معك

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، هجومه على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد أيام من مشادة كلامية بينهما في البيت الأبيض، محذراً إياه من أن واشنطن «لن تتسامح طويلاً» معه حيال إبرام وقف لإطلاق النار مع روسيا.

ونشر ترامب عبر منصته الاجتماعية «تروث سوشال» صورة لتقرير ينقل عن زيلينسكي قوله إن نهاية الحرب لا تزال بعيدة للغاية، وأرفقه بتعليق قال فيه: «هذا أسوأ تصريح يمكن لزيلينسكي أن يدلي به، وأمريكا لن تتسامح معه طويلاً».

وأضاف: «هذا بالضبط ما كنت أحذر منه، هذا الرجل لا يسعى لتحقيق السلام طالما أنه يحظى بدعم الولايات المتحدة».

وقال ترامب للصحافيين بعد ذلك إنه سيقدم تحديثاً بشأن اتفاق المعادن مع أوكرانيا مساء اليوم.

وذكر أنه يجب أن يكون أكثر امتناناً للدعم الأمريكي. وفور تعليقات ترامب قال زيلينسكي إنه يريد إنهاء الحرب مع روسيا «في أسرع وقت».

وقال عبر منصات التواصل الاجتماعي: «من الأهمية بمكان أن نسعى لجعل دبلوماسيتنا جوهرية لإنهاء هذه الحرب في أسرع وقت ممكن»، معرباً عن أمله في الحصول على دعم أمريكي «في المسار نحو السلام».

وزادت واشنطن من الضغوط على زيلينسكي وشرعت بحملة تطالب باستبداله. وقال مسؤولون كبار في إدارة ترامب إن واشنطن بحاجة إلى قائد قادر على إنهاء هذه الحرب.