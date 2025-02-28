مواجهة كلامية "حادة" بين ترامب وزيلينسكي في البيت الأبيض

وقعت مواجهة كلامية حادة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض "الجمعة" بشأن ضرورة التوصل إلى تسوية في الحرب مع روسيا.

ووبخ ترامب زيلينسكي أثناء جلوسهما في المكتب البيضوي، وطلب منه أن يكون أكثر "امتنانا"، قائلا "أنت لست في وضع يسمح لك بأن تملي علينا ما نشعر به".

كذلك، توجه لنظيره الأوكراني قائلا "شعبك شجاع جدا، لكن إما أن تبرم صفقة أو سننسحب، وإذا انسحبنا، فسوف تقاتل حتى النهاية".

وأضاف "لا أعتقد أن الأمر سيكون جميلا، ستقاتل حتى النهاية، ولكنك لا تملك أي أوراق مساومة".

وهاجم نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس الجالس إلى جانبهما، زيلينسكي أيضا معتبرا أنه "قلل من احترامه" للأمريكيين.

وبدا أن زيلينسكي حاول الرد، لكنه قوطع.

أتت هذه المواجهة الاستثنائية بعدما قال ترامب إن أوكرانيا ستضطر إلى تقديم "تنازلات" لإنهاء الحرب مع روسيا التي شنت عمليات واسع النطاق لجارتها قبل ثلاث سنوات.

وقال الرئيس الأمريكي "لا اتفاق بدون تنازلات. لذلك ستكون هناك حاجة بالتأكيد لتقديم تنازلات، لكنني آمل ألا تكون كبيرة كما يعتقد البعض".

لكن زيلينسكي الذي عرض على ترامب صورا لفظائع الحرب، قال إنه "لا مساومة مع قاتل على أراضينا".

واستشاط ترامب غضبا قائلا "أنت لا تتصرف على الإطلاق وكأنك ممتن. هذا ليس تصرفا لطيفا".

وأضاف "إنك تخاطر بحياة ملايين البشر، تخاطر (بإشعال فتيل) حرب عالمية ثالثة، وما تفعله يقلل بشدة من احترامك للبلاد، هذه البلاد".

جاءت المواجهة بعد بداية ودية للقاء بين الرئيسين.

وقال زيلينسكي "أعتقد أن الرئيس ترامب يقف في صفنا".

وأضاف إنه سيتحدث مع الرئيس الأمريكي حول الحاجة "الحيوية" لوجود ما سماها "شبكة أمان" أمريكية لأي قوة حفظ سلام لضمان الهدنة المحتملة.

أثار ترامب قلق كييف والحلفاء الأوروبيين بتغييره المفاجئ للسياسة الأمريكية، مع التراجع عن فكرة دعم أوكرانيا، وقدم نفسه كوسيط بين بوتين وزيلينسكي.

وكشف الرئيس الأمريكي في المكتب البيضوي أنه "تحدث عدة مرات" مع بوتين مؤخرا، فيما لم يكشف سابقا سوى عن المكالمة المطولة بينهما في وقت سابق من فبراير.