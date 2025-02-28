روسيا تعين سفيراً جديداً في واشنطن

عيَّنت روسيا "الجمعة" ألكسندر دارتشيف سفيراً جديداً لها في الولايات المتحدة، عقب محادثات ثنائية في إسطنبول وفي خضم التقارب بين موسكو وواشنطن، ليشغل المنصب الشاغر منذ العام الماضي.

وقالت وزارة الخارجية الروسية الجمعة "من المتوقع أن يغادر إلى واشنطن في المستقبل القريب".

وأضافت أن تعيين دارتشيف جاء بعد المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا في اسطنبول الخميس.

وداردارتشيف "64 عاما" شغل سابقا منصب سفير لدى كندا بين عامي 2014 و2021.

وسيخلف أناتولي أنتونوف، الدبلوماسي المخضرم الذي ترك منصبه شاغراً منذ اكتوبر 2024، في وقت تصاعدت فيه التوترات بين القوتين بشأن الصراع في أوكرانيا.

وأكدت الخارجية الروسية في بيانها أنها تلقت "موافقة" رسمية من دبلوماسيين أمريكيين في اليوم السابق في اسطنبول، وهي وثيقة تسمح لدارjشيف بتولي مهامه في واشنطن.

ويأتي تعيينه بعد يوم من محادثات روسية أمريكية في إسطنبول بهدف إعادة العلاقات الدبلوماسية إلى مستواها عبر السفارات والقنصليات، بعد تبدل عمليات طرد ممثلين في البعثات الدبلوماسية الأميركية والروسية على مدى سنوات عديدة.

منذ المكالمة الهاتفية بين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في 12 فبراير، قال الروس والأمريكيون إنهم يريدون إصلاحا كاملا لعلاقاتهم الثنائية، وهو تحول مفاجئ بعد سنوات من التوترات الشديدة.

