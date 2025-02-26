بحضور إيلون ماسك.. ترامب يعقد أول اجتماع لحكومته الأربعاء

يعقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أول اجتماع لحكومته الأربعاء منذ عودته إلى السلطة الشهر الماضي، في محاولة لدفع أجندته قدما في وقت ثبّت الكونغرس معظم مرشحيه.

وسيكون داعمه الملياردير ومستشاره إيلون ماسك الموكل مهمة الإشراف على "إدارة الكفاءة الحكومية" (دوج DOGE) والذي سعى لإقالة آلاف الموظفين الفدراليين، من بين الحاضرين في الاجتماع.

ورغم عدم امتلاك ماسك حقيبة وزارية أو سلطة رسمية لاتّخاذ القرارات، تم تصنيفه على أنه "موظف حكومي خاص" و"مستشار رفيع للرئيس" عبر منحه زمام إدارة "دوج"، بحسب الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت.

ولن يكون ماسك، أكبر متبرع لحملة ترامب في انتخابات الرئاسة العام الماضي، العضو الوحيد المثير للجدل في إدارة ترامب أثناء الاجتماع.

وتشمل قائمة الشخصيات الجدلية وزير الصحة والخدمات الإنسانية روبرت كينيدي جونيور المعروف بتشكيكه في اللقاحات ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد التي تبنت نظريات مؤامرة ووزير الدفاع بيت هيغسيث، وهو مذيع سابق في فوكس نيوز واجه عدة اتهامات.

ووافق مجلس الشيوخ على جميع مرشحي ترامب لتولي المناصب الحكومية حتى الآن، رغم انتقادات الديموقراطيين لتاريخهم ونقص الخبرة لديهم.

يتمتع حزب ترامب الجمهوري بغالبية ضئيلة في مجلس الشيوخ. ويكشف رفض عدد من أعضائه التصويت ضد خيارات ترامب حجم سيطرته على الحزب الذي غادره معظم معارضيه أو تم تخويفهم.

وكان زعيم الأغلبية السابق في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل المعارض الجمهوري الوحيد لتثبيت كينيدي كوزير للصحة، علما أن هذا التعيين أثار قلق المجتمع الطبي اثر تاريخه بالترويج للمعلومات المضللة عن اللقاحات وتعهّده تعليق الأبحاث عن الأمراض المعدية.

وما زال عدد من مرشحي ترامب لمناصب حكومية بانتظار تثبيتهم في مجلس الشيوخ، بما في ذلك المرشحة لمنصب وزيرة العمل لوري تشافيز-دي ريمير التي كانت عضوا في الكونغرس وليندا ماكماكون التي ترأست "إدارة الأعمال التجارية الصغيرة" لفترة في ولاية ترامب الأولى.

في الأثناء، يواجه ماسك اضطرابات داخل "دوج" إذ استقال ثلث موظفيه احتجاجا الثلاثاء، بعد أيام على توجيهه رسالة عبر البريد الإلكتروني لحوالى مليوني موظف في الحكومة الفدرالية يطلب منهم تفسير ما يقومون به في مناصبهم تحت طائلة تعرضهم للإقالة.

وطلبت الدوائر الحكومية الاثنين على نطاق واسع من الموظفين إما تجاهل الرسالة أو قللت من المخاطر التي ستنطوي على عدم الرد عليها.

ومنذ تنصيب ترامب، أُقيل آلاف الموظفين، معظمهم ممن تم تعيينهم أخيرا أو ترقيتهم أو تبديل مهامهم.