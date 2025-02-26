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العالم

ترامب: زيلينسكي يزور واشنطن الجمعة

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يرغب في زيارة واشنطن يوم الجمعة.

وأضاف ترامب خلال حديث للصحفيين في البيت الأبيض الثلاثاء: "سمعت أنه قادم يوم الجمعة، بالتأكيد لا مانع لدي، إذا كان يرغب في ذلك".

ومن المتوقع أن يكون أحد الموضوعات الرئيسية للنقاش هو الاتفاق المتعلق بمنح الولايات المتحدة حق الوصول إلى الموارد المعدنية في أوكرانيا، بما في ذلك المعادن النادرة.

وأشار ترامب إلى أن الاتفاق خضع للتفاوض لأسابيع، وأن زيلينسكي يرغب في توقيع الوثيقة معه شخصيا، لكنه لم يكشف عن تفاصيل الاتفاق المحتمل.

وكانت تقارير إعلامية سابقة أشارت إلى أن كييف وواشنطن توصلتا بالفعل إلى اتفاق إطاري بشأن هذه المسألة.