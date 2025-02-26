سجال علني بين ترامب وماكرون حول أوكرانيا

شهد لقاء الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والفرنسي إيمانويل ماكرون، في البيت الأبيض، سجالاً غير معتاد على الهواء بين الزعيمين. وقاطع ماكرون نظيره الأمريكي خلال لقائهما في البيت الأبيض، أثناء حديث ترامب عن طبيعة الدعم الأوروبي لأوكرانيا.

ورفض ماكرون تصريح ترامب، بأن أوروبا تقرض أوكرانيا أموالاً، موضحاً كيف قدم الاتحاد الأوروبي الأموال. واعتبر ترامب أن أوروبا تقدم قروضاً لأوكرانيا وتستعيد أموالها لاحقاً، بينما الولايات المتحدة لا تستعيد ما تنفقه.

ورداً على ذلك قال ماكرون: «لا، في الواقع، لكي أكون صريحاً، لقد دفعنا 60 % من إجمالي المبلغ، وكان الأمر أشبه بالقروض والضمانات والمنح الأمريكية، وقد قدمنا أموالاً فعلية للتوضيح».

وبعدها ضرب ترامب على ركبة ماكرون وبابتسامة ساخرة قال: «حسناً إذا كنت تصدق ذلك، فلا بأس بالنسبة لي. إنهم يستعيدون أموالهم، ونحن لا نستعيدها. لكننا نستعيدها الآن»، في إشارة إلى المحادثات الحالية بشأن استغلال واشنطن ما قيمته 500 مليار دولار من المعادن الأوكرانية.