تدابير تأديبية وتحقيقات بسبب فيديو مزيف بالذكاء الاصطناعي لترامب وإيلون ماسك

تعتزم وزارة الإسكان الأميركية إجراء تحقيق واتخاذ تدابير تأديبية بعد عرض مقطع فيديو أنشئ على ما يبدو بواسطة الذكاء الاصطناعي على شاشات داخل مقرها في واشنطن يظهر فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب وهو يقبّل قدمي إيلون ماسك، على ما قال ناطق باسم الوزارة الاثنين.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الفيديو الذي بدأ انتشاره قبل أيام على الشبكات الاجتماعية لانتقاد التقارب بين الرئيس الجمهوري والملياردير المكلف إجراء اقتطاعات جذرية في الميزانية، ظهر "لفترة وجيزة" على شاشات عدة في مقر الوزارة.

وكُتبت عبارة "عاش الملك الحقيقي" بأحرف كبيرة على الصور، في إشارة إلى رسالة حديثة موقّعة بالكلمات نفسها من دونالد ترامب على منصته "تروث سوشل" Truth Social.

وتعتزم وزارة الإسكان التحقيق في الموضوع ومعاقبة المسؤولين عما حصل، على ما ذكرت الخدمة الصحافية للوزارة عبر منصة إكس، منددة بـ"إساءة استخدام الموارد التي يدفعها دافعو الضرائب".

وردا على طلب تقدّم به أحد مستخدمي منصة إكس لإجراء "تحقيق واتخاذ قرار بالفصل الفوري" بحق المسؤولين عما حصل، أجابت الوزارة عبر حسابها "هذا ما ننوي فعله".

وقالت الناطقة باسم الوزارة كيسي لوفيت لصحيفة "ذي هيل" الأميركية "سنتخذ الإجراء المناسب في حق كل شخص متورط".

وبعد دعمه ترامب سياسيا وماليا، برز إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، منذ بداية ولاية ترامب كأحد أقرب مستشاريه.

في غضون خمسة أسابيع فقط، منحت الإدارة الأميركية الجديدة إيلون ماسك وفريقه، المنضوين تحت لواء "لجنة الكفاءة الحكومية" (Doge)، حرية كاملة في تسريح كامل موظفي بعض الإدارات الفدرالية، وخفض الإنفاق العام، وتعليق نشاط الهيئات التنظيمية.