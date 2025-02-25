إلقاء عبوات ناسفة على القنصلية الروسية في مرسيليا

ألقيت ثلاث عبوات ناسفة يدوية الصنع، أمس، على واجهة القنصلية الروسية العامة في مرسيليا بجنوب فرنسا دون التسبب بإصابات، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في الشرطة.

وأوضح المصدر أن اثنتين من العبوات انفجرتا، فيما أفاد مراسلو الوكالة بأن قوات الأمن فرضت طوقاً على محيط القنصلية الواقعة في الدائرة الثامنة من مرسيليا.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية، بسماع دوي انفجار بالقرب من القنصلية الروسية في مرسيليا، مضيفة أن سيارات الإطفاء هرعت إلى الموقع.

ونقلت وكالة «رويترز» عن القنصل الروسي العام في مرسيليا ستانسلاف أورانسكي، قوله: «إن الانفجار وقع داخل القنصلية».

فيما قالت وزارة الخارجية الروسية إن الانفجار الذي وقع في قنصليتها في مرسيليا يحمل كل العلامات التي تشير إلى هجوم إرهابي.

وقال الكرملين: «إن روسيا تضغط على فرنسا بشأن الإجراءات الأمنية، في أعقاب الانفجارات التي وقعت في مبنى القنصلية الروسية في مرسيليا».

وطالبت وزارة الخارجية الروسية، وفقاً لما نقلته وكالة «تاس»، السلطات الفرنسية باتخاذ تدابير شاملة للتحقيق في الانفجار.

وأضافت الوكالة، أن الحادث وقع في حوالي الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي. وقد تم نشر نحو 30 من عناصر الإطفاء في مكان الحادث.