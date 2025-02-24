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العالم

الولايات المتحدة تدرج 16 كياناً وسفينة لتورطها في أنشطة صناعة النفط الإيرانية

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وام

أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم 16 كيانًا وسفينة لتورطها في أنشطة صناعة البترول والبتروكيماويات الإيرانية.

وأوضحت تامي بروس المتحدثة باسم الوزارة في بيان لها أن وزارة الخارجية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية يفرضان في الوقت نفسه عقوبات على إجمالي 22 شخصًا ويحددان 13 سفينة كممتلكات محظورة، عبر ولايات قضائية متعددة وذلك لتورطها في أنشطة صناعة النفط الإيرانية.

ونوهت بروس إلى أن “ هذه الشبكة من وسطاء الشحن غير المشروع، تخفي دورها في تحميل ونقل النفط الإيراني للبيع للمشترين في آسيا”.