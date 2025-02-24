قتيلان بهجوم على مستشفى في بنسلفانيا

قال مسؤولون في ولاية بنسلفانيا الأمريكية إن رجلاً دخل وحدة العناية المركزة في مستشفى وأخذ موظفين رهائن قبل أن يُقتل على يد الشرطة، أول من أمس، كما لقي رجل شرطة حتفه في إطلاق النار. وقال المدعي العام لمنطقة يورك، تيم باركر، إن الرجل دخل مستشفى يو بي إم سي ميموريال، وهو يحمل حقيبة تحتوي على مسدس وأربطة بلاستيكية.

وتوجه المهاجم مباشرة إلى قسم العناية المركزة وأطلق النار، ما أصاب 3 من موظفي المستشفى، بينهم طبيب وممرضة وعامل نظافة. وتم قتل رجل شرطة أثناء تبادل إطلاق النار، بينما أصيب اثنان آخران قبل أن يتم قتل المسلح. وتم تحديد هوية الشرطي الذي قُتل في حادث إطلاق النار في مستشفى يو بي إم سي ميموريال في يورك على أنه أندرو دوراتي من إدارة شرطة بلدة ويست يورك.

وكان يستجيب لنداء مساعدة متبادلة، حسبما نشرت الإدارة على صفحتها في فيسبوك. وقال شون ماوك، مدير بلدة ويست يورك، لوكالة أسوشيتد برس: «قلوبنا جميعاً مكسورة ونحن في حالة حزن على فقدانه». وأفاد المسؤولون بالمستشفى في يورك بأن المسلح قُتل أيضاً، لكن لم يُصب أي من المرضى. وقالت سوزان مانكو، نائبة رئيس العلاقات العامة بالمستشفى، في بيان عبر البريد الإلكتروني: «القوات الأمنية موجودة في الموقع وتدير الوضع».