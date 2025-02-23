على متنها 200 شخص.. تحويل مسار رحلة أمريكية من نيودلهي لروما بعد تهديد بقنبلة

ذكر موقع فلايت إميرجنسي الإلكتروني ومصادر اليوم الأحد إن رحلة جوية تابعة للخطوط الجوية الأمريكية (أميركان إيرلاينز) متجهة إلى نيودلهي من نيويورك اضطرت إلى الهبوط في إيطاليا بسبب تهديد بوجود قنبلة.

وأضاف حساب فلايت إميرجنسي الذي يتتبع رحلات الطيران على منصة إكس "سيجري تحويل مسار رحلة الخطوط الجوية الأمريكية رقم 292 إلى روما وهي في طريقها إلى دلهي بسبب تهديد بوجود قنبلة".

وذكرت مصادر بمطار ليوناردو دا فينشي في روما أن الطائرة طراز بوينج 787-9 دريملاينر وعلى متنها نحو 200 شخص هبطت بالمطار في نحو الساعة 16:20 بتوقيت جرينتش.

وأضافت المصادر أن الطائرة كانت تحلق فوق بحر قزوين عندما حذرت شركة الطيران طاقمها من تهديد بوجود قنبلة.

ونقلت شبكة (إيه.بي.سي نيوز) عن مسؤول كبير مطلع قوله إنه تم تلقي تهديد بوجود قنبلة عبر البريد الإلكتروني، لكن تبين أن هذا التهديد لا أساس له.

ولم ترد الخطوط الجوية الأمريكية بعد على طلب للتعليق.

وكانت الرحلة قد غادرت مطار جون إف. كنيدي الدولي في طريقها إلى مطار أنديرا غاندي الدولي في نيودلهي.