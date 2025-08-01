الأمم المتحدة : 1373 قضوا أثناء انتظارهم المساعدات في غزة

أعلن مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أن 1373 فلسطينيا قضوا منذ 27 مايو الماضي، جراء إطلاق القوات الإسرائيلية النار عليهم، أثناء انتظارهم المساعدات في قطاع غزة.

وأشار بيان صحفي لمكتب المفوضية في فلسطين، إلى أن “859 منهم قضوا في محيط مواقع مؤسسة غزة الإنسانية، و514 على طول مسارات قوافل الغذاء” .

وذكر البيان أن "عمليات إطلاق النار والقصف على الفلسطينيين من قبل الجيش الإسرائيلي تواصلت على طول مسارات القوافل الغذائية وعلى مقربة من مواقع مؤسسة غزة الإنسانية بالرغم من إعلان الجيش في 27 يوليو تعليق عملياته العسكرية لساعات محددة لتحسين الاستجابة الإنسانية".

وكان المكتب أعلن أن معظم الضحايا “ شبان وأطفال” و لم يشكلوا أي تهديد للقوات الإسرائيلية أو لأفراد آخرين".