ترامب: خطتي حول غزة مجرد اقتراح

في تطور لافت، تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطته لتهجير سكان قطاع غزة بقوله إنه غير متمسك بها، وإنها لم تكن سوى اقتراح. وفيما سلّمت حركة حماس آخر دفعة من الرهائن الإسرائيليين، أرجأت إسرائيل الإفراج عن مئات المعتقلين الفلسطينيين في سجونها بغية إجراء مشاورات أمنية.

ويبدو أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، غير متمسك بالخطة التي اقترحها للسيطرة على قطاع غزة وتهجير سكانه، إذ قال إنها مجرد فكرة أوصى بها.

وقال ترامب إن قادة الأردن ومصر رفضوا الخطة واعتبروا أنه من الظلم تهجير الفلسطينيين بغير إرادتهم.

على صعيد آخر، أطلقت حركة حماس، أمس، سراح 6 رهائن من غزة يمثلون آخر دفعة من الرهائن الإسرائيليين الأحياء الذين تقرر تسليمهم بموجب المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك مقابل إفراج إسرائيل عن مئات السجناء والمحتجزين الفلسطينيين. وسلمت حماس إيليا كوهين، وعومر شيم توف، وعومر فينكرت، إلى ممثلي الصليب الأحمر في النصيرات وسط قطاع غزة، تمهيداً لتسليمهم إلى القوات الإسرائيلية.

ووقف العشرات من المسلحين الملثمين للحراسة وسط حشد تجمع لمشاهدة عملية التسليم، بينما أحاط رجال «حماس» المسلحون ببنادق آلية بالرهائن الثلاث. كما أطلقت «حماس» سراح الرهينتين تال شوهام، وأفيرا منجيستو، في رفح بجنوب غزة، فضلاً عن تسليمها الرهينة السادس هشام السيد للصليب الأحمر في مدينة غزة.

وتجمع مئات الإسرائيليين تحت المطر في ما أصبح يعرف بساحة الرهائن في تل أبيب، حيث هتفوا وأشعل البعض الشموع تحت صور أفراد عائلة بيباس الذين أعيدت جثثهم خلال اليومين الماضيين. كما سلمت «حماس» جثة أخرى، قالت عائلة بيباس إنه جرى التأكد من أنها جثتها. وقالت العائلة في بيان: «عادت شيري إلى المنزل الليلة الماضية»، مشيرة إلى أن معهد الطب الشرعي الإسرائيلي تعرف على الرفات.

وقالت «حماس» إنها جاهزة للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ عملية تبادل شاملة، بما يحقق وقفاً دائماً لإطلاق النار وانسحاباً كاملاً لقوات الجيش الإسرائيلي. وأضافت: «نحذر من محاولات إسرائيل التنصل من الاتفاق، ونؤكد أن الطريق الوحيد لعودة الأسرى إلى ذويهم هو عبر التفاوض والالتزام الصادق ببنود الاتفاق».

إرجاء

في الأثناء، أخرت إسرائيل الإفراج عن معتقلين فلسطينيين، بحسب ما قالت مصادر إسرائيلية، من دون أي إشارة إلى الفترة الزمنية لهذا الإرجاء. وقال مصدر رسمي، إن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو سيعقد مشاورات ذات طابع أمني، فيما أورد مصدر إسرائيلي فيما يتصل بتأخير عملية الإفراج عن أكثر من 600 معتقل فلسطيني، ما أن تنتهي هذه المشاورات، سيتم اتخاذ قرار في شأن المراحلة المقبلة لاتفاق وقف إطلاق النار مع حماس.

بدورها، نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصادر، أن الحكومة ستتخذ قراراً بشأن خطوات الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بعد المشاورات الأمنية المزمعة. كما نقلت القناة عن مصدر سياسي قوله، إن المشاورات هدفها استعادة جميع الرهائن الأحياء والأموات.

وفاة

إلى ذلك، توفي أسير فلسطيني مفرج عنه بعد سقوطه، أمس، من سطح منزله في بلدة العيسوية في القدس. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية عن مصادر محلية قولها، إن نائل سلامة عبيد، لقي حتفه إثر سقوطه عن سطح منزله في بلدة العيسوية شمال شرق القدس، مشيرة إلى أنه أفرج عن الأسير الأسبوع الماضي ضمن الدفعة السادسة من وقف إطلاق النار، بعد أن أمضى 21 عاماً في سجون إسرائيل.