بعد إلحاح ترامب على مساحة للترفيه.. بناء قاعة احتفالات في البيت الأبيض بـ 200 مليون دولار

أعلن البيت الأبيض عن بناء قاعة احتفالات ضخمة جديدة بقيمة 200 مليون دولار سيبدأ العمل فيها سبتمبر المقبل وستكون جاهزة قبل انتهاء ولاية الرئيس دونالد ترامب في أوائل عام 2029.

وسيكون هذا أحدث تغيير يُطرأ على ما يُعرف بـ"بيت الشعب" منذ عودة الرئيس الجمهوري إلى منصبه في يناير، كما سيكون أول تغيير هيكلي في القصر الرئاسي نفسه منذ إضافة شرفة ترومان عام 1948.

وقام ترامب بتجديد ديكور المكتب البيضاوي بشكل جذري، بإضافة زخارف ذهبية وتماثيل، وصور رئاسية، وأشياء أخرى، ونصب ساريات أعلام ضخمة على حديقتي البيت الأبيض الشمالية والجنوبية لرفع العلم الأمريكي، ويعمل العمال حالياً على إنهاء مشروع استبدال حديقة الورود بالحجر.

وكان ترامب قد وعد منذ أشهر ببناء قاعة احتفالات، قائلاً إن البيت الأبيض لا يملك مساحة كافية للمناسبات الكبيرة.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، إنه سيتم "تحديث" الجناح الشرقي من المقر الرئاسي في إطار هذا المشروع، على أن يتم نقل موظفي الجناح الشرقي، بمن فيهم مساعدو زوجة الرئيس ميلانيا ترامب بشكل مؤقت.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفت إن المبنى سيكون على مساحة 90 ألف قدم مربع (8300 متر مربع) وتتسع إلى ما يصل لـ 650 شخصاً.

ويأتي اعتزام ترامب بناء هذه القاعة بعد شكاوى متكررة منه من عدم وجود قاعة احتفالات كبيرة للترفيه في البيت الأبيض، وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن المشروع سيتم تمويله من الرئيس الأميركي ومانحون آخرون.