أمريكا.. المحافظون يحتفلون بانتصار ترامب

ظهر إيلون ماسك بشكل مفاجئ في مؤتمر المحافظين الأمريكيين قرب واشنطن، ملوحاً بمنشار كهربائي قدمه له الرئيس الأرجنتيني، خافيير ميلي، الذي كان موجوداً إلى جانبه على المنصة. وقال ماسك: «نحن نحاول فعل أشياء جيدة، لكننا نحاول أيضاً قضاء وقت ممتع في القيام بذلك».

وميلي الموجود في واشنطن هذا الأسبوع، كان قد التقى ماسك قبل المؤتمر وأهداه هذا المنشار الذي أصبح رمزاً للرئيس الليبرالي المتشدد. وصرح ماسك الذي كان يعتمر قبعة سوداء ويضع نظارات شمسية: «عندما نتحدث إلى المحافظين، يكون الجميع سعداء، أليس كذلك؟

يشعر الجميع بهذا الارتياح الكبير، لأننا عشنا جحيماً لمدة أربع سنوات تقريباً»، في إشارة إلى فترة ولاية الرئيس الديمقراطي جو بايدن. وكان نائب الرئيس جاي دي فانس قد افتتح الفعاليات في الصباح وتحدث عن الأسابيع القليلة الأولى للإدارة الجديدة، والتي تميزت بعدد لا يحصى من الأوامر التنفيذية والإجراءات التي كانت مثيرة للجدل في بعض الأحيان.

وقال دي فانس: «من الصعب تصديق أنه لم يَمضِ على وجودنا في السلطة سوى شهر واحد، لأنني أعتقد أننا أنجزنا في شهر واحد أكثر مما أنجزه بايدن في أربع سنوات».

واجتمع المحافظون الأمريكيون من قادة وناشطين، أول من أمس، في ضواحي واشنطن لعقد مؤتمرهم السنوي الذي يستمر ثلاثة أيام احتفاء بعودة ترامب إلى البيت الأبيض. وكُتِب على الصفحة الرئيسة لموقع مؤتمر العمل السياسي المحافظ «سيباك»: «انضموا إلى أكبر تجمع للمحافظين وأكثرها نفوذاً في العالم، إذ نحتفل ونباشر العمل».

وقال كيفين روبرتس، رئيس مؤسسة هيريتيج الأمريكية للدراسات والقريب من ترامب: «نحن المحافظين لم نكن يوماً أكثر حماسة للمستقبل. ورأى أن هذه الاندفاعة المحافظة لا تقاوم، مضيفاً: «سيكون قرناً عظيماً». وشارك في المؤتمر كثير من المسؤولين في الإدارة والكونغرس، بينهم مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، مايك والتز، ووزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، ورئيس مجلس النواب، مايك جونسون.