واشنطن: ترامب يريد اتفاقاً لإنهاء حرب أوكرانيا بحلول 8 أغسطس

شددت واشنطن على أن الرئيس دونالد ترامب يرغب في التوصل إلى اتفاق لإنهاء حرب أوكرانيا بحلول 8 أغسطس، وفيما هاجم الروس كييف بمسيّرات وصواريخ، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى تغيير النظام في روسيا ومصادرة أصولها.

وأبلغت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي، أمس، بأن الرئيس دونالد ترامب عبّر عن رغبته بوضوح في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية بحلول 8 أغسطس‭‭ ‬‬المقبل.

وصرح الدبلوماسي الأمريكي الكبير، جون كيلي، أمام المجلس المكون من 15 عضواً، بأنه يتعين على كل من روسيا وأوكرانيا التفاوض على وقف إطلاق النار والسلام الدائم، مشيراً إلى أن الوقت قد حان للتوصل إلى اتفاق.

قدرات نووية

إلى ذلك، طلب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، الرئيس الروسي السابق، دميتري ميدفيديف، من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن يتذكر أن موسكو تمتلك قدرات نووية، وذلك بعد أن نصح ترامب ميدفيديف بأن ينتبه لكلامه.

وقال ميدفيديف، إن تصريح ترامب أظهر أن روسيا يجب أن تستمر في مسار سياستها الحالية. وأضاف في منشور على تلغرام: إذا كانت بعض الكلمات الصادرة عن رئيس روسي سابق، قد أثارت رد فعل عصبي من رئيس الولايات المتحدة، صاحب المقام الرفيع والعظيم، فإن روسيا تفعل كل شيء بشكل صحيح، وستواصل المضي في مسارها الخاص.

مشيراً إلى أن على ترامب أن يتذكر مدى خطورة اليد الميتة الأسطورية، في إشارة إلى نظام قيادة روسي شبه آلي سري، مصمم لإطلاق صواريخ موسكو النووية في حالة النيل من قيادتها.

بدوره، دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، العالم إلى التحرك لتغيير النظام في روسيا، ومصادرة أصولها، بدلاً من تجميدها، معتبراً أن استمرار السلطات الحالية، يعني أن موسكو ستواصل محاولة زعزعة استقرار البلدان المجاورة، حتى بعد انتهاء الحرب.

وتحدث زيلينسكي عبر الفيديو خلال مؤتمر بمناسبة مرور 50 عاماً على توقيع اتفاقية هلسنكي التاريخية، قائلاً: أرى أنه من الممكن الضغط على روسيا لإنهاء هذه الحرب..

هي من بدأتها، ويمكننا إجبارها على إنهائها، لكن إذا لم يهدف العالم إلى تغيير النظام في روسيا، سيعني ذلك أن موسكو ستواصل محاولة زعزعة استقرار البلدان المجاورة، حتى بعد انتهاء الحرب.

كما طالب الرئيس الأوكراني بالمصادرة الفعلية للأصول الروسية المجمدة، مؤكداً أنه ممتن لكل من يفرض عقوبات على روسيا، ويُعد لعقوبات جديدة. وتابع: حان الوقت لمصادرة الأصول الروسية، لا الاكتفاء بتجميدها، بل مصادرتها واستخدامها لخدمة السلام، وليس الحرب.

هجوم روسي

ميدانياً، أسفر هجوم روسي صاروخي وبالطيران المسير على كييف، عن مقتل 8 أشخاص، بينهم طفل عمره ست سنوات. ودمرت الضربات التي وقعت ليلاً، أجزاء من مبنى سكني من 9 طوابق في الأحياء الغربية لكييف، وأدت إلى إصابة عشرات الأشخاص في العاصمة بجروح، وفق السلطات.

وكتب وزير خارجية أوكرانيا، أندريه سيبيغا، عبر منصة إكس: إنه صباح فظيع في كييف.. الضربات الروسية دمرت مباني سكنية بكاملها، وألحقت أضراراً بمدارس ومستشفيات.. قتل وجرح مدنيون.. لا يزال هناك أشخاص تحت الركام.

وشدد سيبيغا على أن الوقت قد حان لممارسة ضغوط قصوى على موسكو. وأضاف: الرئيس ترامب كان سخياً جداً وصبوراً جداً مع بوتين، محاولاً إيجاد حل.. بوتين لا يأبه لأي محاولة لإنهاء عمليات القتل، حان الوقت لجعله يشعر بالألم، وبعواقب خياراته.. يجب تنسيق كل العقوبات.. حان وقت فرض السلام عبر القوة.

تدمير مسيّرات

وأعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 3 صواريخ كروز، و288 من أصل 309 طائرات مسيرة، أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية خلال الليل.

وأطلقت روسيا أكثر من 300 مسيرة و8 صواريخ كروز على أوكرانيا، بين ليل الأربعاء، والساعات المبكرة من الخميس، وكان هدفها الرئيس كييف، وفق ما أعلن سلاح الجو الأوكراني. وخرق أحد تلك الصواريخ مبنى سكنياً، يضم تسعة طوابق بغربي كييف، ما أدى إلى تدمير واجهته، وفق السلطات.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن أنظمة دفاعها اعترضت ودمرت 32 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي عدة مقاطعات روسية، خلال الليلة قبل الماضية. في الأثناء، أعلن الجيش الروسي، أمس، سيطرته على مدينة تشاسيف يار، وهي مركز مهم للجيش الأوكراني في منطقة دونيتسك، الأمر الذي نفته السلطات الأوكرانية.