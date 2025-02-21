ترامب: قادة أوكرانيا "ليست لديهم أي أوراق" في المفاوضات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إن القادة الأوكرانيين "ليست لديهم أي أوراق" في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب مع روسيا، وسط تصاعد التوترات بين واشنطن وكييف.

وأضاف ترامب خلال حدث يجمع حكام ولايات أميركية في البيت الأبيض "لقد أجريت محادثات جيدة للغاية مع "الرئيس الروسي فلاديمير"بوتين، ولم تكن محادثاتي جيدة مع أوكرانيا. ليست لديهم أي أوراق، لكنهم يتظاهرون بالقوة، غير أننا لن نسمح باستمرار هذا الأمر".

وكان الجمهوري قد صرح قبل ذلك أن مشاركة نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في المحادثات ليست "ذات أهمية كبيرة".

وهاجم الرئيس الأمريكي مرارا زيلينسكي هذا الأسبوع، وقد أثار تقاربه مع فلاديمير بوتين مخاوف من حدوث قطيعة بين واشنطن وأوكرانيا التي تعتمد بشكل حاسم على المساعدة الأمريكية .

بعد أن وصف الرئيس الأوكراني بأنه "ديكتاتور بلا انتخابات"، اعتبر ترامب "الأربعاء" أن الروس "سيطروا على الكثير من الأراضي" في أوكرانيا وبالتالي فإنهم "في موقع قوة".



