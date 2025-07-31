حصيلة جديدة لرسوم ترامب.. اتفاقيات تجارية مع كوريا الجنوبية وكمبوديا وتايلاند

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن التوصل إلى اتفاق تجاري جديد مع جمهورية كوريا، يشمل فرض رسوم جمركية وتوسيع الاستثمارات والتبادلات التجارية بين البلدين، كما أعلن عن اتفاقين أيضاً مع كمبوديا وتايلاند.

وقال ترامب، عبر منصته "تروث سوشيال": " لقد اتفقنا على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الواردات الكورية، فيما لن تفرض أي رسوم على الصادرات الأمريكية".

وأضاف ترامب أن كوريا الجنوبية ستستثمر 350 مليار دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن الاتفاق يتضمن التزام كوريا بشراء غاز طبيعي مسال ومنتجات طاقة أخرى بقيمة 100 مليار دولار، إضافة إلى قبول المزيد من المنتجات الأمريكية، بما في ذلك السيارات والمنتجات الزراعية.

كما أعلن الرئيس الأميركي أنّ الرئيس الكوري سيزور واشنطن، خلال الأسبوعين المقبلين، لإجراء محادثات ثنائية.

من جهته أوضح هوارد لوتنيك، وزير التجارة الأمريكي، أن الرسوم الجديدة ستشمل أيضا واردات السيارات من جمهورية كوريا، والتي تعد من أبرز صادرات سيئول إلى السوق الأمريكية.

وفي السياق، قال هوارد لوتنيك إن أمريكا أبرمت اتفاقين تجاريين مع كمبوديا وتايلاند. ولم يقدم لوتنيك، الذي أدلى بالتصريحات خلال مقابلة مع فوكس نيوز، أي تفاصيل أخرى.

وأضاف: "هذا مدهش. ولأنه (ترامب) يستفيد من التجارة، دعاني على الهاتف، واستمعتُ إليه لدى تواصله طوال مع كمبوديا وتايلاند". وأضاف "وماذا حدث يوم الاثنين؟ أعلنوا عن هدنة. وهذا ما فعلناه اليوم. أبرمنا اتفاقين تجاريين مع كمبوديا وتايلاند".

وكانت قد اندلعت اشتباكات بين كمبوديا وتايلاند الأسبوع الماضي، وضغط ترامب على الطرفين أنه إذا لم تتوقف الاشتباكات فإنه لن يوقع أي اتفاق مع البلدين وسيفرض رسوماً من طرف واحد.