14 قتيلاً حصيلة العواصف العاتية في الولايات المتحدة

ارتفعت حصيلة العواصف العاتية في وسط الولايات المتّحدة وشرقها إلى 14 قتيلا على الأقلّ بعد أن شهدت المنطقة فيضانات ورياحا هوجاء ودرجات حرارة جليدية.

وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الإثنين من عاصفة شتوية تحمل هواء قطبياً من شأنه أن يتسبّب في "صقيع غير مسبوق" إذ يتوقّع أن تصل درجة تبريد الرياح في ولايتي مونتانا وداكوتا الشمالية إلى -60 درجة فهرنهايت (-51 درجة مئوية).

وقال حاكم كنتاكي آندي بيشير في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الإثنين "لديّ مزيد من الأخبار الصعبة. ارتفع عدد القتلى في كنتاكي الآن إلى 12" بعد أن كان ثمانية في اليوم السابق.

بدوره، قال حاكم فرجينيا الغربية باتريك موريسي إنّ ولايته شهدت أيضا سقوط قتيل واحد على الأقلّ بسبب الطقس، محذّرا من أنّه "لا يزال هناك العديد من الأشخاص في عداد المفقودين".

كما قضى شخص واحد على الأقل في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا (جنوب).

وقال مسؤول الإطفاء سكوت باول لوسائل إعلام محلية إنّ القتيل سقط من جراء وقوع شجرة "كبيرة للغاية" على منزله في وقت مبكر من صباح الأحد.

من جهته، قال بيشير في مؤتمر صحافي سابق إنّ معظم القتلى في كنتاكي غرقوا عندما حوصروا في سياراتهم بسبب مياه الفيضانات التي ارتفع منسوبها بسرعة كبيرة.

وأضاف أنّ من بين الضحايا والدة وطفلها.

وحضّ الحاكم السكّان على البقاء بعيدين عن الطرق في سائر أنحاء الولاية، حيث أعلنت السلطات المحلية والفدرالية حالة الطوارئ.

وبحسب بيشير فقد أنقذت فرق الطوارئ أكثر من ألف شخص في غضون 24 ساعة.

وفي نشرتها التحذيرية يوم الإثنين، حذّرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من أنّه "من المتوقع أن تستمر كتلة الهواء القطبية الباردة القاسية في التأثير على شمال وسط الولايات المتحدة بينما تمتدّ أيضا إلى الجنوب والشرق على مدى الأيام القليلة المقبلة".

وأعيد التيار الكهربائي الإثنين إلى آلاف المنازل، لكنّ أكثر من 50 ألف منزل كان لا يزالون بدون كهرباء في ولايات فيرجينيا الغربية وبنسلفانيا وميريلاند، وفقا لموقع مراقبة الطاقة "باور آوتدج دوت يو إس".