ترامب يقر فرض رسوم تجارية متبادلة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "الخميس"، أنّه قرّر فرض "رسوم جمركية متبادلة" على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، في خطوة ستفتح جبهات جديدة في حربه التجارية العالمية المتصاعدة.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض، إنّ حلفاء الولايات المتّحدة "هم غالبا أسوأ من أعدائنا" على الصعيد التجاري.

وأضاف أن العجز التجاري المستمر سببه الرسوم غير العادلة، مضيفا: "نريد بيئة تجارية عادلة مع الجميع".

وأوضح أن نظام الرسوم الجمركية المتبادلة سيحقق العدل.

وأقرّ ترامب بأنّ "الأسعار قد ترتفع" في الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية التي يفرضها على عدد من حلفاء بلاده ومنافسيها على حدّ سواء.

وذكر أنّ "الأسعار قد ترتفع"، لكنّه أبدى في الوقت نفسه ثقته بأنّ معدّل التضخّم الذي كان محورا أساسيا في الحملة الانتخابية العام الماضي، سينخفض في نهاية المطاف.