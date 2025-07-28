طعن 11 شخصاً في أحد المتاجر الكبرى بولاية ميشيغن الأميركية





تعرض 11 شخصا على الأقل للطعن في متجر وول مارت بولاية ميشيغن الأميركية السبت، حيث أكدت الشرطة اعتقال مشتبه به بارتكاب الاعتداء.

وقال مركز مونسون الطبي في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي "نؤكد أن 11 ضحية يتلقون العلاج حاليا" عقب الاعتداء الذي وقع في مدينة ترافيرس.

وأعلنت شرطة ولاية ميشيغن أن السلطات تحقق في "حادث طعن" بمتجر وول مارت في مدينة ترافيرس، مضيفة أن "المشتبه به قيد الاحتجاز، والتفاصيل محدودة حاليا".

وتعد مدينة ترافيرس وجهة سياحية شهيرة بفضل قربها من بحيرة ميشيغن وغيرها من البحيرات العظمى.