ترامب يحدد موعد البدء بتطبيق الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين مرسوما حدد بموجبه بدء تطبيق الرسوم الجمركية بنسبة 25% على كل واردات بلاده من الصلب والألمنيوم "بدون استثناءات" اعتبارا من 12 مارس، في مرحلة جديدة من الحرب التجارية التي باشرها منذ بدء ولايته.

وقال ترامب لدى التوقيع في البيت الأبيض "أنا اليوم أبسّط رسومنا الجمركية على الصلب والألمنيوم حتى يفهم الجميع ما تعنيه: إنها تعني 25% بدون استثناءات ولا إعفاءات، وهذا ينطبق على كل الدول".

وقال ترامب في أمر تنفيذي "قرّرت أن واردات الصلب من هذه الدول تهدد بالإضرار بالأمن القومي ... من الضروري إنهاء هذه الترتيبات اعتبارا من 12 مارس 2025".

وأوضح النص أن الأمر يتعلق بـ"كل السلع الصلبة والمواد المشتقة من الصلب الواردة من الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا ودول الاتحاد الأوروبي واليابان والمكسيك وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة".

واستهدف ترامب في أمر منفصل "كل واردات الألمنيوم والمنتجات المشتقة من الألمنيوم من الأرجنتين وأستراليا وكندا والمكسيك ودول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة".

غير أن الرئيس الأميركي أكّد أنّه يدرس إعفاء أستراليا من الرسوم الجمركية المفروضة على الصلب، وعزا السبب إلى "فائض" تجاري معها، وذلك بعد تصريحات بهذا المعنى أدلى بها رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي.

وأضاف "لا نريد بذلك إلحاق أذى بدول أخرى"، مستدركا "لكنّها تستغلنا منذ سنوات وسنوات".

وستنعكس هذه التدابير سلبا بصورة خاصة على كندا، أكبر مزوّد بالصلب والألمنيوم للولايات المتحدة، بحسب الأرقام الرسمية.

- "غير مبررة" -

وفور هذا الإعلان، تعهّدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين برد أوروبي "حازم ومتناسب".

وقالت فون دير لايين في بيان "إن الرسوم الجمركية غير المبررة المفروضة على الاتحاد الأوروبي لن تبقى دون رد: إنها تستدعي تدابير مضادة حازمة ومتناسبة".

كما أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أن دول التكتل الأوروبي سترد "بشكل جماعي" على هذه الرسوم.

وفي وقت سابق، اعتبر وزير الصناعة الكندي فرانسوا-فيليب شامبانْي إنّ هذه الرسوم الجمركية "غير مبرّرة على الإطلاق"، متعهّدا ردا "واضحا ومدروسا" من جانب بلاده، دون مزيد من التفاصيل.

وسبق أن فرض ترامب خلال ولايته الأولى بين 2017 و2021 رسوما جمركية مشددة على الصلب والألمنيوم بهدف حماية الصناعة الأميركية، منددا بمنافسة غير نزيهة من دول آسيوية وأوروبية.

رسوم مماثلة

وقال ترامب الأحد أيضا إنه سيعلن "الثلاثاء أو الأربعاء" عن "رسوم جمركية متبادلة" حتى تكون الرسوم المفروضة على المنتجات القادمة إلى الولايات المتحدة مماثلة لتلك المفروضة على الصادرات الأميركية.

وأضاف "إذا فرضوا علينا رسوما بنسبة 130% ولم نفرض من جانبنا رسوما، فلن يبقى الوضع كما هو عليه".

وتقع هذه الرسوم في صلب سياسة ترامب الاقتصادية والدبلوماسية منذ تنصيبه في 20 كانون الثاني/يناير، وهو يعتبرها وسيلة لخفض العجز في الميزان التجاري الأميركي ولانتزاع تنازلات من الدول المستهدفة في آن.

كما وقّع ترامب الإثنين أمرا تنفيذيا قلّص بموجبه مفاعيل قانون لمكافحة فساد الشركات الأميركية في الخارج.

وقال إنّ هذا القانون "يبدو جيّدا على الورق لكنّه في الواقع كارثي" إذ "لا أحد يريد أن يقوم بأعمال مع الأميركيين" بسبب خطر حصول تحقيقات بموجب هذا القانون.

وفي انتظار مفاعيل تدابير ترامب، لم تسجّل أيّ بلبلة الإثنين في الأسواق المالية سواء في أوروبا أو في آسيا فيما قدم رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا الجمعة ضمانات لترامب خلال لقائهما في واشنطن.

وأعلن المسؤولان حينها أن مجموعة "نيبون ستيل" اليابانية ستستثمر في شركة "يو إس ستيل" الأميركية للصليب بدل الاستحواذ عليها مثلما كان متوقعا.

كذلك تعهدت طوكيو بشراء "كميات قياسية" من الغاز الطبيعي المسال الأميركي، وهو ما تعهدت به تايوان أيضا الإثنين. كما ستزيد شركات تويوتا وإيسوزو موتورز استثماراتهما في الولايات المتحدة.

ولم تُسجّل أي بلبلة أيضا في البورصات الصينية، في وقت دخلت حيز التنفيذ الإثنين رسوم جمركية مشددة فرضتها الصين على بعض المنتجات الأميركية ردا على رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% فرضتها الولايات المتحدة منذ الثلاثاء على المنتجات الصينية.

وتشمل الرسوم الصينية الجديدة 14 مليار دولار من البضائع الأميركية، فيما تطبق الرسوم المشددة الأميركية على 525 مليار دولار من المنتنجات الصينية.

وسئل متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوو جياكون عن الإعلان الأميركي الجديد بشأن الصلب والألمنيوم، فقال إنه بنظر بكين "لا تسوية من خلال الحمائية ولا رابح في حرب تجارية أو جمركية".

وكان ترامب أعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 25%على الواردات من المكسيك وكندا بالرغم من اتفاق التبادل الحر الموقع بين الدول الثلاث.