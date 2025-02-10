ترامب: لن يحظى الفلسطينيون بحق العودة وفق خطة غزة





أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الفلسطينيين لن يحظوا بحق العودة إلى غزة بموجب خطته للسيطرة على القطاع، وذلك في مقتطفات من مقابلة أجريت معه ونُشرت "الاثنين."

وقال ترامب لشبكة "فوكس نيوز" لدى سؤاله عما إذا كان سيحق للفلسطينيين العودة "كلا، لن يعودوا إذ سيحصلون على مساكن أفضل بكثير".

وأضاف "بعبارة أخرى، أتحدث عن بناء مكان دائم لهم"، مشيراً إلى أن العيش في القطاع لن يكون ممكنا قبل سنوات.

كشف ترامب عن خطة غزة الصادمة للمرة الأولى في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ما أثار غضب الفلسطينيين.

وشدد الرئيس الأمريكي على وجوب نقل الفلسطينيين من قطاع غزة الذي دمرته الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقال في مقابلة "فوكس نيوز" التي ستُبث "الاثنين" بعدما عرض الجزء الأول منها "الأحد " إنه سيبني "مجتمعات رائعة" لأكثر من مليوني فلسطيني يقطنون غزة.

وقال "سنبني مجتمعات آمنة، بعيدة بعض الشيء من مكان وجودهم حيث كل المخاطر".

وأضاف "في الأثناء، سأملك أنا هذه "الأرض". فكروا فيها كمشروع تطوير عقاري من أجل المستقبل. ستكون قطعة أرض رائعة. لن يتم إنفاق كثير من المال".

وكانت هذه الخطوة أثارت ضجة دولية واسعة، ما يعكس عقلية رجل الأعمال التي يتبناها ترامب حتى في القضايا السياسية والإنسانية، وهو ما يثير تساؤلات حقيقية حول مصير أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في القطاع.