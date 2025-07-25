ترامب: الاعتراف الفرنسي بدولة فلسطين "لا وزن له"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "الجمعة" إن قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين لا معنى له.

وقال لصحافيين ردا على إعلان ماكرون بأن فرنسا ستعترف رسميا بدولة فلسطين "إنه رجل جيد، أنا أحبه، لكن هذا التصريح لا وزن له".

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر المقبل.

وقال ماكرون عبر منصتي إكس وانستغرام: "وفاء بالتزامها التاريخي بسلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررتُ أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين. سأُعلن ذلك رسميا خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل".

وستتولى فرنسا بعد ذلك رئاسة مؤتمر على مستوى رؤساء الدول والحكومات بهدف إعادة إطلاق حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.