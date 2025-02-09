إدارة ترامب تأمر بتجميد أنشطة مكتب حماية المستهلك

أمرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف جميع أنشطة مكتب حماية المستهلك المالي تقريبا، مما أدى فعليا إلى إغلاق الوكالة التي أُنشئت لحماية المستهلكين بعد أزمة 2008 المالية وفضيحة الإقراض العقاري عالي المخاطر.

ووفقا لمذكرة داخلية، أصدر راسل فوت، المدير الجديد لمكتب الإدارة والميزانية، تعليماته إلى مكتب حماية المستهلك بوقف العمل على جميع القواعد المقترحة، وتعليق مواعيد تنفيذ أي قواعد صدرت لكنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد، ووقف التحقيقات وعدم إطلاق أي تحقيقات جديدة.

ويعد المكتب هدفا رئيسيا للمحافظين منذ أن دفع الرئيس الأسبق باراك أوباما لإدراجه ضمن إصلاحات 2010 المالية التي جاءت استجابة للأزمة المالية العالمية في 2007 / 2008.

كما نصّت التعليمات الجديدة على وقف جميع أنشطة الرقابة والتفتيش التي يقوم بها المكتب.