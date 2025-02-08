هبّة غضب دولية رفضاً لعقوبات ترامب ضد «الجنائية الدولية»

في دعم جديد لإسرائيل، صادق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على فرض عقوبات اقتصادية وعقوبات سفر تستهدف الأفراد الذين يساعدون في تحقيقات للمحكمة الجنائية الدولية تتعلق بمواطني الولايات المتحدة أو حلفاء لها مثل إسرائيل، ليكرر بذلك إجراء سبق أن اتخذه خلال ولايته الأولى، في وقت لاقى القرار ردود أفعال عالمية كثيرة، حيث أعلنت 79 دولة رفضها قرار الرئيس الأمريكي، معتبرة أن القرار «من شأنه تقويض سيادة القانون الدولي».

ويحظر النص الذي نشره البيت الأبيض دخول مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها وعناصرها إلى الولايات المتحدة، وكذلك أقرب أفراد عائلاتهم، وكل من قدم مساعدة في تحقيقات المحكمة.

كما يلحظ المرسوم تجميد أصول جميع هؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة.

قرار ترامب كان رداً على إصدار المحكمة في نوفمبر 2024، مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقالت 79 دولة تشكل حوالي ثلثي أعضاء المحكمة في بيان: «إن العقوبات من شأنها أن تقوض بشدة جميع المواقف التي تخضع للتحقيق حالياً، لأن المحكمة قد تضطر إلى إغلاق مكاتبها الميدانية».

وقالت الدول الأعضاء في بيان مشترك أعد بمبادرة من سلوفينيا ولوكسمبورغ والمكسيك وسيراليون وفانواتو، ووقعت عليه خصوصاً بريطانيا وفرنسا وألمانيا وجنوب أفريقيا والسلطة الفلسطينية وكندا وتشيلي وبنما: إنه «باعتبارنا من المؤيدين الأقوياء للمحكمة الجنائية الدولية، فإننا نأسف لأي محاولة لتقويض استقلال المحكمة».

ونددت المحكمة الجنائية الدولية، بقرار ترامب فرض عقوبات عليها متعهدة بمواصلة «إحقاق العدالة» في العالم.

وقالت الهيئة في بيان: إن المحكمة الجنائية الدولية تندد بنشر الولايات المتحدة مرسوماً يهدف إلى فرض عقوبات على موظفيها والإضرار بعملها القضائي المستقل والمحايد»، وحثت المحكمة الدول الأعضاء فيها على «الوقوف متحدين» من أجل العدالة وحقوق الإنسان. من جهتها أعربت الأمم المتحدة عن أسف شديد لفرض ترامب عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، طالبة منه العدول عن قراره.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامداساني «نعرب عن أسف شديد إزاء العقوبات الفردية التي أعلن عنها، بحق موظفي المحكمة وندعو إلى الرجوع عن هذا التدبير». في المقابل، أشادت إسرائيل بالرئيس الأمريكي لفرضه عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، التي وصفت المحكمة بأنها «لا أخلاقية» وغير شرعية.