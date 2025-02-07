"الشيوخ الأمريكي" يوافق على تعيين المتشدد راسِل فوت لترؤس مكتب الميزانية

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي الخميس على اختيار المحافظ المتشدد راسِل فوت مديرا في البيت الأبيض لمكتب الميزانية الذي بات في صلب لغط كبير أثاره إجراءٌ اتخذه الرئيس دونالد ترامب وقضى بتجميد المساعدات الحكومية.

وفوت هو أحد المؤلفين الرئيسيين لـ"مشروع 2025"، وهو برنامج من 900 صفحة ويعدّ بمثابة خريطة طريق غير رسمية وراديكالية تعرضت لانتقادات شديدة من الديموقراطيين خلال الحملة الرئاسية.

في الغرفة العليا للكونغرس حيث يتمتع الجمهوريون بغالبية ضئيلة، تمت الموافقة على ترشيح فوت بغالبية 53 مقابل 47، رغم معارضة قوية من جانب الديموقراطيين في مجلس الشيوخ، وعلى رأسهم زعيمهم تشاك شومر الذي وصفه بأنه "أحد أكثر الأشخاص اليمينيين المتطرفين الذين شهدهم مجلس الشيوخ منذ فترة طويلة جدا".

وسبق لفوت أن تولى رئاسة مكتب الميزانية والإدارة خلال فترة ولاية ترامب الأولى، ونشر وقتذاك مذكرة تحظر تقديم مساعدات حكومية للتدريب على مكافحة العنصرية، وهو الإجراء الذي كرره ترامب خلال ولايته الثانية.

وتأتي عودة فوت إلى مكتب الميزانية في وقت أصدر المكتب مذكرة الأسبوع الماضي تدعو إلى تجميد مليارات الدولارات من المساعدات الحكومية وإجراء مراجعة شاملة لضمان اتساقها مع "الأولويات الرئاسية".

وفي نهاية المطاف، حظرت محكمة هذه المذكرة وألغتها. لكن هذه المذكرة تسببت في ارتباك كبير داخل أجهزة الدولة.