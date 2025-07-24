ترامب يتهم أوباما بالخيانة ويدعو إلى محاكمته

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلفه باراك أوباما بالخيانة، داعياً إلى محاكمته بسبب تقرير يفيد بأن مسؤولين في إدارة «الديمقراطي» تلاعبوا بمعلومات حول تدخل روسيا في انتخابات 2016.

وأرسلت مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد إحالات جنائية إلى وزارة العدل مرتبطة بتقرير نُشر، الجمعة، يؤكد أن مسؤولين في إدارة أوباما كانوا جزءاً من مؤامرة خيانة. وقالت غابارد إن أوباما وفريقه اختلقوا معلومات استخباراتية بشأن تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية؛ لوضع أساس انقلاب استمر سنوات ضد الرئيس ترامب.

وعندما سئل الرئيس الجمهوري عن الشخص الذي يجب ملاحقته على خلفية تقرير غابارد خلال مؤتمر صحفي في المكتب البيضاوي مع الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الذي يزور الولايات المتحدة، قال:

بناء على ما قرأته سيكون الرئيس أوباما هو من بدأ ذلك. كما أشار ترامب إلى أن الرئيس السابق جو بايدن الذي كان وقتها نائب أوباما، ومدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق جيمس كومي، ومدير الاستخبارات الوطنية السابق جيمس كلابر، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية السابق جون برينان، كانوا جزءاً من مؤامرة.

لكنه قال إن زعيم العصابة هو أوباما، متهماً إياه بأنه مذنب بالخيانة. وعدّ معارضو ترامب تصريحاته الأخيرة محاولة لصرف الأنظار عن الأزمة المتفاقمة حول فشل إدارته في نشر ملفات مرتبطة بقضية جيفري إبستين.

ووصفها مكتب أوباما بأنها سخيفة ومحاولة ضعيفة لتشتيت الانتباه. وقال الناطق باسم أوباما، باتريك رودنبوش: لا يوجد شيء في الوثيقة الصادرة الأسبوع الماضي ينفي خلاصة أن روسيا عملت من أجل التأثير في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، لكنها لم تنجح في التلاعب بأي أصوات.