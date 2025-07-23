الخارجية الاميركية تفتح تحقيقاً في انشطة جامعة هارفرد

تواصل إدارة ترامب هجومها على جامعة هارفرد العريقة مع فتح تحقيق حول أهليتها للمشاركة في برنامج تبادل الزوار، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو فتح هذا التحقيق لتقييم مدى "امتثال هارفرد لجميع القواعد خصوصا تطبيق برامجها بطريقة لا تمس بأهداف السياسة الخارجية أو بمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة".

وقال في بيان "إن الشعب الأميركي لديه الحق في أن يتوقع من جامعاته حماية الأمن القومي واحترام القانون وتوفير بيئة آمنة لجميع الطلاب".

وأضاف أن تحقيق وزارة الخارجية "سيسمح بالتحقق من أن البرامج التي ترعاها لا تتناقض مع مصالح أمتنا".منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير اتهم الرئيس دونالد ترامب أعرق الجامعات الأميركية بتوفير بيئة خصبة لثقافة "اليقظة" وبالتقصير في حماية طلابها اليهود أو الإسرائيليين بشكل كافٍ خلال الاحتجاجات الجامعية الداعية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

سحبت الحكومة الأميركية ما يزيد عن 2,6 مليار دولار من المنح الفدرالية من جامعة هارفرد، وألغت إمكان استفادتها من النظام الرئيسي الذي يسمح للطلاب الأجانب بالدراسة في الولايات المتحدة.

وطعنت الجامعة التي تقع بالقرب من بوسطن في ولاية ماساتشوستس "شمال شرق"، في هذه الإجراءات أمام القضاء في مواجهة تشكل أيضا اختبارا لمؤسسات التعليم العالي الأخرى التي تستهدفها إدارة ترامب، مثل جامعة كولومبيا في نيويورك.