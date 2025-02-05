نتانياهو يهدي ترامب جهاز بيجر ذهبياً.. والأخير: كانت عملية عظيمة





أهدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهاز اتصال "بيجر" لونه ذهبي، وفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية.

وبحسب "ذا تايمز أوف إسرائيل، قال مصدر مقرب من الوفد المرافق لنتانياهو خلال زيارته إلى واشنطن، إن ترامب أعرب عن إعجابه بالهدية، واصفاً عملية "البيجر" بالعظيمة.

وقالت، إن تلك الهدية تشير إلى العملية السرية الشهيرة التي نفذها جهاز المخابرات الإسرائيلي ضد عناصر حزب الله اللبناني في 17 سبتمبر 2024.

وأعلن حزب الله أن المئات من مقاتليه وآخرين من المواطنين اللبنانيين أصيبوا بجراح متفاوتة الخطورة بعد انفجار أجهزة "بيجر" كانوا يحملونها، واتهم إسرائيل بالوقوف وراء هذه التفجيرات.

وجرت تلك التفجيرات بمناطق عديدة في لبنان بينها الضاحية الجنوبية لبيروت ومدن البقاع والنبطية والحوش وبنت جبيل وصور وطرابلس وبعلبك وغيرها.

وكانت إسرائيل شنت هجمات دامية يومي 17 و18 سبتمبر الماضي طالت الآلاف من أجهزة "البيجر" وأجهزة الاتصال اللاسلكية التي يستخدمها حزب الله، مما أسفر عن مقتل العشرات وإصابة الآلاف في مختلف أنحاء لبنان.