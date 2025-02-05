النفط مستقر مع تجاهل السوق الرسوم الجمركية الصينية

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد تداولات متقلبة في الجلسة السابقة مع تجاهل المستثمرين تأثير الرسوم الجمركية الصينية على واردات الطاقة الأمريكية رغم أن مساعي الرئيس دونالد ترامب المتجددة للقضاء على صادرات الخام الإيراني قدمت بعض الدعم.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتا أو 0.24 بالمئة إلى 76.02 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 0210 بتوقيت جرينتش.

وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسعة سنتات أو 0.12 بالمئة إلى 72.61 دولاراً.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط في مرحلة ما أمس ثلاثة بالمئة، وهو أدنى مستوى له منذ 31 ديسمبر ، بعد أن أعلنت الصين فرض رسوم جمركية على واردات الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي المسال والفحم ردا على الرسوم الأمريكية على الصادرات الصينية.

لكن الأسعار انتعشت بعد أن عاود ترامب فرض حملة "الضغوط القصوى" على إيران لتقليص برنامجها النووي التي أقرها في ولايته الأولى، والتي خفضت صادرات الخام الإيراني إلى الصفر.

وقال محللون في جولدمان ساكس في مذكرة أمس الثلاثاء إن تأثير الرسوم الجمركية الانتقامية الصينية على أسعار الطاقة سيكون محدودا "نظرا لأن العرض والطلب العالميين على هذه السلع الأساسية لن يتأثرا بسبب الرسوم الجمركية الصينية".

وأضافوا أن البلدين سيكونان قادرين على إيجاد أسواق بديلة.

وتعرضت الأسعار أيضا لضغوط بسبب ارتفاع مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وأشارت مصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي إلى أن مخزونات الخام ارتفعت 5.03 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 31 يناير.

وأفادت المصادر بأن مخزونات البنزين زادت 5.43 ملايين برميل، وانخفضت مخزونات المقطرات بمقدار 6.98 ملايين برميل.

ومن المقرر أن تصدر بيانات المخزون النفطي الرسمية للحكومة الأمريكية اليوم الأربعاء.