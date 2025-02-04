البحرية الأمريكية تنشر صوراً لتجربة سلاح الليزر الجديد الفتاك

أصدرت البحرية الأمريكية صوراً تُظهر سلاحها الليزري الجديد المصمم لتدمير الطائرات المسيّرة أثناء العمل لأول مرة.

تم اختبار نظام هيليوس على متن السفينة الحربية «يو إس إس بريبل»، حيث التقطت الصور شعاعه الساطع وهو يسقط طائرة مسيّرة من السماء.

وهيليوس، وهو اختصار للجملة الإنجليزية

High Energy Laser with Integrated Optical-dazzler and Surveillance

معناها (ليزر عالي الطاقة مع جهاز تشويش بصري مدمج ونظام مراقبة)، تم تطويره بواسطة شركة لوكهيد مارتن في عام 2021 وتم تسليمه للبحرية بعد عام.

وفقاً لـ«دايلي ميل» البريطانية يطلق النظام أكثر من 60 كيلوواط من الطاقة الموجهة، وهو ما يكفي لتشغيل نحو 60 منزلاً، بسرعة الضوء، وقادر على إصابة أهداف على بُعد يصل إلى خمسة أميال.

وقد صُمم النظام للتصدي لمجموعة من التهديدات، بما في ذلك الطائرات المسيّرة والقوارب الصغيرة، وربما الصواريخ القادمة. كما صُمم HELIOS لتعطيل أجهزة الاستطلاع وجمع المعلومات الاستخباراتية على السفن المعادية.

يأتي هذا الاختبار في وقت تتزايد فيه التهديدات ضد السفن الحربية الأمريكية مع تكديس الدول الأجنبية لترساناتها من الطائرات المسيّرة والصواريخ المضادة للسفن.

وقال معهد البحرية الأمريكية في تقرير حديث: "لقد كان تهديد الطائرات المسيّرة موجودًا منذ سنوات، لكن البحرية لم تعطِ الأولوية للدفاع ضد هذه الأسلحة التي يمكن الحصول عليها بسهولة."

وأضاف التقرير: "من غير المعقول توقع أن يتمكن البحارة، الذين يطلقون بنادق الصيد أو البنادق أو الرشاشات مرتين فقط في السنة في ميدان الرماية، من التعامل مع أهداف صغيرة وسريعة الحركة، حتى لو كان هناك عدد قليل من البحارة الماهرين القادرين على إسقاط الطائرات المسيّرة، فمن المحتمل أن يستغرق الأمر بضع دقائق منذ تلقي أول تقرير عن طائرة مشبوهة لتحديد هويتها، وإطلاق الإنذار، وتجهيز الأسلحة المناسبة والذخيرة للتعامل مع التهديد وهو وقت قد لا تملكه السفينة."

لكن البحرية ترى في نظام HELIOS وسيلة فعالة للتصدي لهذه التهديدات، حيث استعرضت قدراته في عرض مفتوح على المحيط.

وقد أصدر المركز الأمريكي لمكافحة التهديدات (CCM) تفاصيل عن الاختبار، وفقًا لما نقلته وكالة SWNS.

وأظهرت الصور الشعاع وهو يستهدف طائرة مسيّرة فوق السفينة، مسقطًا إياها مثل كرة من اللهب.

وقال المركز في تقريره: "دعم مركز مكافحة التهديدات عرض البحرية على متن USS Preble (DDG 88) للتحقق من وظائف وأداء وقدرة النظام الليزري عالي الطاقة مع جهاز التشويش البصري ونظام المراقبة ضد هدف طائرة مسيّرة."

تم دمج السلاح في نظام القتال الخاص بالسفينة، مما عزز قدراتها على اكتشاف الأهداف وتتبعها، ويمكن لنظام HELIOS إطلاق النار طالما أن لديه مصدر طاقة، حيث يستمد طاقته من السفينة، ونظرًا لأن مصدر طاقة السفينة يتم تجديده باستمرار، فإن الليزر يتمتع بإمداد غير محدود من الطاقة.