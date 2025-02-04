ترامب: إيلون ماسك لا يفعل أي شيء دون موافقتي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، إن الملياردير إيلون ماسك لا يستطيع ولن يفعل أي شيء دون موافقة إدارته.

وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين بالمكتب البيضاوي: "إيلون لا يستطيع ولن يفعل أي شيء دون موافقتنا، وسنمنحه الموافقة حيثما كان ذلك مناسبا، وحيثما لا يكون مناسبا، فلن نفعل ذلك".

ووفقا لمسؤول في البيت الأبيض فإن ماسك يعتبر موظفا حكوميا خاصا وهذا يعني أنه ليس متطوعًا، ولكنه ليس أيضا موظفا فيدراليا بدوام كامل.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحفيين إن الملياردير إيلون ماسك، وهو حليف هام للرئيس دونالد ترامب، يعد "موظفا حكوميا بوضع خاص".

وأضافت أنها لا تستطيع تقديم أي تفاصيل حول ما إذا كان ماسك يتمتع بحق الاطلاع على وثائق سرية، لكنها قالت إن ماسك يلتزم بجميع القوانين الاتحادية المعمول بها.