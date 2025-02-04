إغلاق وكالة المساعدات الأمريكية

أعلن وزير الكفاءة الحكومية الأمريكي إيلون ماسك، أمس، موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وجاء هذا الإعلان في إطار جهود الإدارة الحالية لتقليص الإنفاق الحكومي. وتم إبلاغ موظفي «USAID» قبل يوم بالبقاء في منازلهم، وتم إغلاق مقر الوكالة في واشنطن.

كما أزيلت الشعارات والصور من مكاتب الوكالة، وتم تعطيل موقعها الإلكتروني.

ويأتي هذا التطور في سياق تجميد شامل للمساعدات الخارجية الأمريكية، ما يثير مخاوف بشأن مستقبل البرامج الإنسانية والتنموية التي تديرها «USAID» في مختلف أنحاء العالم. وقد وضعت إدارة ترامب، بدعم من ماسك، الوكالة في مرمى نيران جهود إصلاح الحكومة الفيدرالية، حيث وصفها ترامب وحلفاؤه بأنها متحيزة لصالح الديمقراطيين.